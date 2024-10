東宝は24日、「踊るプロジェクト」12年ぶりとなる新作映画『室井慎次 生き続ける者』(11月15日全国公開)を、11月8日から10日までの3日間、『室井慎次 敗れざる者』(公開中)を上映する全国381館で先行上映すると発表した。

本作は、連続ドラマ「踊る大捜査線」(1997)からはじまり、劇場版シリーズが社会現象を巻き起こした「踊るプロジェクト」の新作映画。湾岸署の刑事・青島俊作と共に数々の事件解決に奔走し、警察組織の改革に取り組んできた室井慎次(柳葉敏郎)が、故郷の秋田で、過去にまつわる新たな事件に遭遇する。

今月11日に公開された『室井慎次 敗れざる者』は、23日までの公開13日間で、観客動員数69万人、興行収入9億6,000万円を突破し、週末映画動員ランキングで2週連続1位を獲得(※10月11日〜13日、10月18日〜20日、興行通信社調べ)。続く『室井慎次 生き続ける者』に向けた伏線をめぐって、ファンの間では考察が飛び交っており、続きが待ちきれないという声に応える形で異例の先行上映が決定した。

また、映画のヒットを記念して、2012年9月1日に放送されたテレビドラマ「踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件」の地上波放送も決定した。当時、世帯視聴率21.3%(※関東地区、ビデオリサーチ調べ)を記録した話題作のプロデューサーカット版を、11月10日(19時〜)にフジテレビ系列で放送する。さらに、11月16日の19時からは、BSフジで同作のノーカット完全版を放送。この日は、21時からの土曜プレミアム枠で、映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』も放送される。(編集部・入倉功一)