玉置浩二が楽曲提供した名曲を集めたアルバム『玉置浩二の音楽世界』発売決定

■玉置浩二が描いた絵画をジャケット写真に起用!“LOVE”という文字が印象的なデザインに

メロディーメーカーとしても圧倒的な才能を放つ玉置浩二が楽曲提供を行った名曲の数々を収録したアルバム『玉置浩二の音楽世界』が、12月18日に発売されることが決定した。

本作には、人気曲や現在手に入れることのできない楽曲など全24曲が収録され、幅広い“玉置浩二の音楽世界”が堪能できる。

ジャケット写真は玉置自身が描いた絵画が起用され、“LOVE”という文字が印象的なデザインに仕上がった。さらに、玉置とも関係の深い音楽プロデューサー須藤晃によるライナーノーツも収録されることが決定している。

リリース情報

2024.12.18 ON SALE

Various Artists

ALBUM『玉置浩二の音楽世界』

<収録曲>

■DISC 1

1.恋(石川ひとみ)

2.サザン・ウィンド(中森明菜)

3.ESCAPE(郷ひろみ)

4.囁きのリフレイン(いしだあゆみ)

5.悲しみよこんにちは(斉藤由貴)

6.ローゼ・ワインより甘く(松田聖子)

7.最後に涙はみたくない(本木雅弘)

8.終着駅(五木ひろし)

9.貴方が生きたLOVE SONG(高橋真梨子 with 玉置浩二/「高」は、はしごだかが正式表記)

10.無言坂(香西かおり)

11.19-Jun(中村雅俊)

12.嘲笑(ビートたけし)

■DISC 2

1.手の中に…(森山良子)

2.強いHEART(沢田研二)

3.カナリア -Like A Canary-(アン・ルイス)

4.名前のない空を見上げて(MISIA)

5.むくのはね(KinKi Kids)

6.ホームレス(研ナオコ)

7.スコール(TUBE)

8.花束(中島美嘉)

9.マスカット(平原綾香)

10.泣きたいよ(鈴木雅之)

11.blue’s(青田典子)

12.ほとり(工藤静香)

玉置浩二&安全地帯 OFFICIAL SITE

https://saltmoderate.com/