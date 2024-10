幅広いマーケティング・プロモーションの展開が可能に！侵塵文化／グローバル・デイリー「業務提携」開始

侵塵文化とグローバル・デイリーは、業務提携を開始しました。

侵塵文化/グローバル・デイリー「業務提携」開始

■業務提携の内容

KMは、2019年よりREDのマルチチャネルネットワーク(MCN)の発足初期より活動を行っている初期メンバーのひとつです。

独占契約の中国のKey Opinion Leader (以下KOL)は2600人以上で 独占契約数1位(小紅書蒲公英ビッグデータ)。

取り扱いジャンルは多岐に渡っておりコスメ、グルメ、ライフスタイル、親子、スポーツフィットネス、教育、健康、ペットなど、毎月 3000程度のブランドのプロモーションを管理や運営を行っています。

また、侵塵碧璽や陸離文化など全ネットワークのフォロワー数 2.6億人を誇ります。

2024年夏にはGLD間で4件の契約で、KOLプロモーションを進行した実績もあります。

この業務提携により、侵塵文化(KINGSTA MEDIA)とグローバル・デイリーが連携を強化しKOLの選定や提案で、今まで以上に幅広いマーケティング・プロモーションの展開が可能となりました。

