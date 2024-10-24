»³ÅÄË®»Ò£Í£±¤ÇÅêÉ¼¤·¤¿¥ä¡¼¥ì¥ó¥ºÀä»¿¡Ö½Ð°æ·¯¤Ï°Î¤¤¡£¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Í¥½¨¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È»³ÅÄË®»Ò¡Ê64¡Ë¤¬24Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸áÁ°8»þÈ¾¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤È¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡×°ÊÍè¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡Ê¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Ë¡ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤è¡£°µÅÝÅª¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æê¸¶¿¿¼ù¡Ê37¡Ë¤â¡ÖÉé¤±¤¿¤È¤¤â²¶¤é°Ê¾å¤Ë²ù¤·¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
»³ÅÄ¤â¡ÖÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ä¤â¿³ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ò¤Ã¤«¤±¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¤µ¤ä¹á¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¡¢½Ð°æÈ»Ç·²ð¡Ê37¡Ë¤â¡Ö¤¢¤Î°ì¸À¤Ç¤µ¤ä¹á¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×·è¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ÅÄ¤Ï¡Ö½Ð°æ·¯¤Ï°Î¤¤¤Í¡£¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Í¥½¨¤Í¡£¥Ü¥±¤ÏÅ·ºÍÅª¤À¤«¤éÌîÊü¤·¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£½Ð°æ¤â¡ÖË®»Ò¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤ë¤Ê¡Á¡£ËÍ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æê¸¶¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤Î¤ªÍ§Ã£¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡£¡ÊÍ½Áª¤Î¡Ë¥Í¥¿¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤¬¥¹¥«¤Á¤ã¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Î¤è¡£Æü·Ð¿·Ê¹¤Î°Î¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¡¢Æê¸¶¤Ï¡ÖµÈËÜ¤Î¼ã¼ê¤Ë¥¹¥«¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤½¤¤¤Ä¤Ë¡Ø»³ÅÄË®»Ò¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£Ã¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¼¤Ò¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£