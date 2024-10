【Fallout Day 施策】10月23日~ 実施

ベセスダ・ソフトワークスは10月24日、RPGシリーズ「Fallout」の記念日「Fallout Day」に併せて実施する様々な施策をYouTube「Fallout Day配信」にて発表した。

「Fallout Day」は、ゲームの世界において人類が世界の終末を生き延びることができた日として設定されている記念日。これを記念し、プレイステーション、Xbox、Steamの各プラットフォームにて「Fallout」シリーズが最大で75%OFFとなるセールが実施される。

また、「Fallout 76」については10月29日まで無料プレイが可能に。そのほか、Twitchにて特定の動画を視聴することでハロウィンにちなんだアイテムが貰える「Twitch Drops」情報なども明らかとなった。

なお、セールについてはプレットフォームごとで割引率や期間が異なるので注意してほしい。

□「Fallout Day配信を視聴しよう」のお知らせページ

【Fallout Day配信】

「Fallout」セール実施 ※期間や割引率はプラットフォームで異なる

「Fallout 76」フリープレイ 10月29日まで

「Twitch Drops」 10月23日から11月20日までの間、「Fallout 76」のTwitchパートナーやTwitchアフィリエイトの「Fallout 76」配信を15分間視聴すると、錆びたジャック・オー・ライトキャンドルが貰える

錆びたジャック・オー・ライトキャンドル

