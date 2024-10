◆YOSHIKI、手越祐也とスタジオでの2ショット公開

【モデルプレス=2024/10/24】X JAPANのYOSHIKIが10月24日に自身の公式Instagramを更新。手越祐也との2ショットを公開し話題を呼んでいる。YOSHIKIが公開したのは、音楽スタジオでピアノを弾くYOSHIKIの後ろで、口を大きく開け手越が歌っている姿を捉えた2ショット。「When shall we record again?次はいつレコーディングしましょうか!」とつづられており、YOSHIKIの後ろで手を叩いて笑顔を見せる手越や、2人が並んで笑顔を見せる姿など、YOSHIKIと手越の親しげな様子が捉えられている。

◆YOSHIKI&手越祐也、意外なコラボに反響「最高の組み合わせ」

10月9日には3度目の首の手術が成功したことを報告し、10月20日にはYOSHIKI CHANNELにて、車椅子姿で生放送を実施していたYOSHIKI。放送終了後のファンミーティングは体調不良のため急遽延期となった経緯があるが、投稿には「(Pics were taken before my neck surgery)(写真は手術前に撮ったもの)」と説明も付け加えられている。コメントには、YOSHIKIと手越という意外な組み合わせに「まさかの手越くんとコラボですか?びっくり」「意外だけど最高の組み合わせ!」「2人の笑顔から、楽しいレコーディングなのが伝わってきます」「YOSHIKIさんがニコニコしてる!手越くんとどんな曲ができるか待ち遠しいです」と驚きと期待の反響が書き込まれており、また「無理されないでください」「お体第一なので、ゆっくり回復してくださいね」とYOSHIKIの体調を心配する声も寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】