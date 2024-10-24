NPB(日本野球機構)は24日、日本シリーズの出場資格者名簿を公示を発表しました。

ソフトバンクは43歳のベテラン和田毅投手が登録外。今月1日のオリックス戦の6回から救援登板し、打者1人で緊急降板。今季8試合に登板して2勝2敗3ホールド、防御率3.76の成績を残していました。

野手では柳田悠岐選手や山川穂高選手、近藤健介選手、栗原陵矢選手ら主軸が順当に入り、2軍で5年連続本塁打王となったリチャード選手らも名を連ねました。

▽ソフトバンク日本シリーズ出場資格者名簿

【投手】

C.スチュワート・ジュニア

津森宥紀

又吉克樹

東浜巨

有原航平

大津亮介

岩井俊介

石川柊太

L.モイネロ

尾形崇斗

杉山一樹

大関友久

松本晴

前田純

R.オスナ

長谷川威展

D.ヘルナンデス

木村光

【捕手】

嶺井博希

甲斐拓也

海野隆司

渡邉陸

【内野手】

川瀬晃

J.ダウンズ

今宮健太

牧原大成

周東佑京

栗原陵矢

山川穂高

リチャード

仲田慶介

野村勇

【外野手】近藤健介中村晃柳田悠岐正木智也柳町達笹川吉康緒方理貢川村友斗