■笑い声が聞こえてきそうなくらい楽しそうなTravis Japan

【画像】Travis Japanがミッキーを囲んだ集合ショット 他

Travis Japanの公式SNSにて「Thank you so much, Disneyland in California ミッキーとTJ」というコメントとともに、メンバー7人がカリフォルニア ディズニーランド・リゾートを満喫する姿が公開された。

写真1枚目は「ミッキーの家とミート・ミッキー」でミッキーを囲んだ集合ショット。松田元太と七五三掛龍也はピース、中村海人はグッドポーズ、宮近海斗は手を広げたポーズ、川島如恵留は頭の上で両手を広げたミッキーポーズ、そして松倉海斗と吉澤閑也は“TJポーズ”をして笑顔を見せている。

2枚目は「シンデレラ城」をバックにした集合ショット。日差しが強い日だったのだろうか。松田と川島は帽子をかぶり、七五三掛と宮近はサングラス、中村はメガネをかけている。

3枚目~9枚目はメンバー1人ずつのミッキーとの2ショットで、松田はグッドポーズ(3枚目)、川島と中村は自撮りしている様子(4、6枚目)、松倉と吉澤は腕組みポーズ(5、7枚目)、七五三掛はハグ(8枚目)、宮近は手を広げたポーズ(9枚目)と、それぞれ個性豊かなポーズを披露している。

楽しそうなメンバーの姿に「めっちゃかわいい」「永久保存版すぎる」「7人で行けたんだね!」「こんなに幸せすぎる写真があるなんて」「多幸感しかない」「静止画なのに笑い声が聞こえてきそう」「大好きなミッキーと推しの組み合わせ最強!」といった声が寄せられている。