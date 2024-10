9月からスタートさせたONE OK ROCKのワールドツアー<ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR>のファイナル公演が10月23日ロサンゼルスのKIA FORUMにて行われ、会場に集まった12000人のファンの熱狂のもと、ツアーを完遂させた。終演後にはニューシングル「Dystopia」を10月25日にリリースするというサプライズ発表があり、さらに会場で一足先にミュージックビデオの一部が上映されるというスペシャルな演出にファンから大きな歓声と拍手が送られた。

ONE OK ROCK New Single「Dystopia」



2024年10月25日リリースPre Save、Pre Add https://OOR.lnk.to/DYSTPPu