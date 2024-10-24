24日、園田競馬場で行われた第2回ネクストスター園田(2歳・重賞・ダ1400m・1着賞金1000万円)は、好位から直線で脚を伸ばした下原理騎手騎乗の1番人気オケマル(牡2、兵庫・盛本信春厩舎)が、逃げた2番人気ラピドフィオーレ(牡2、兵庫・田中範雄厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分31秒6(稍重)。

さらにクビ差の3着に4番人気キングスピカ(牡2、兵庫・保利良平厩舎)が入った。なお、3番人気キミノハート(牝2、兵庫・吉見真幸厩舎)は11着に終わった。

勝ったオケマルは、父ニューイヤーズデイ、母プレシャスヴィガー、その父サウスヴィグラスという血統。単勝1.4倍の断然人気に応えて無傷の3連勝。重賞は初制覇となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆オケマル(牡2)

騎手:下原理

厩舎:兵庫・盛本信春

父:ニューイヤーズデイ

母:プレシャスヴィガー

母の父:サウスヴィグラス

馬主:高橋 文男

生産者:グランド牧場

【全着順】

1着 オケマル 1人気

2着 ラピドフィオーレ 2人気

3着 キングスピカ 4人気

4着 ジーニアスレノン 6人気

5着 ウイングスオール 4人気

6着 レイナボニータ 9人気

7着 ビーチボーイ 10人気

8着 イザグリーンライト 7人気

9着 アップップ 8人気

10着 キミノカチドキ 12人気

11着 キミノハート 3人気

12着 エロイムエッサイム 11人気