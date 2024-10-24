レースが行われた園田競馬場(c)netkeiba

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　24日、園田競馬場で行われた第2回ネクストスター園田(2歳・重賞・ダ1400m・1着賞金1000万円)は、好位から直線で脚を伸ばした下原理騎手騎乗の1番人気オケマル(牡2、兵庫・盛本信春厩舎)が、逃げた2番人気ラピドフィオーレ(牡2、兵庫・田中範雄厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分31秒6(稍重)。

　さらにクビ差の3着に4番人気キングスピカ(牡2、兵庫・保利良平厩舎)が入った。なお、3番人気キミノハート(牝2、兵庫・吉見真幸厩舎)は11着に終わった。

　勝ったオケマルは、父ニューイヤーズデイ、母プレシャスヴィガー、その父サウスヴィグラスという血統。単勝1.4倍の断然人気に応えて無傷の3連勝。重賞は初制覇となった。

【勝ち馬プロフィール】
◆オケマル(牡2)
騎手:下原理
厩舎:兵庫・盛本信春
父:ニューイヤーズデイ
母:プレシャスヴィガー
母の父:サウスヴィグラス
馬主:高橋 文男
生産者:グランド牧場

【全着順】
1着　オケマル　1人気
2着　ラピドフィオーレ　2人気
3着　キングスピカ　4人気
4着　ジーニアスレノン　6人気
5着　ウイングスオール　4人気
6着　レイナボニータ　9人気
7着　ビーチボーイ　10人気
8着　イザグリーンライト　7人気
9着　アップップ　8人気
10着　キミノカチドキ　12人気
11着　キミノハート　3人気
12着　エロイムエッサイム　11人気