首の疲労やストレスを軽減するこだわり設計のネックパッド！MAXWIN『K-CSU10』

MAXWINは首の疲労やストレスを軽減こだわり設計のネックパッド『K-CSU10』を販売中です。

【販売ショップ】

Amazon

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/csu-001/

Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/csu-001.html

◆柔らかく手触り抜群なストレッチコットン素材

通気性が良く、柔らかいストレッチコットン素材で作られた中材は手触りが抜群です。

低反発の効果により、まるでソファにもたれかかったような安らぎを感じます。

◆長時間運転のストレスを軽減

ネックパッドが首にフィットする為、頭・頸椎への圧力を分散させ、首や背中の痛みを軽減し倦怠感が解消できます。

◆4方向に調整可能

4方向(上下向き、前後向き)自由に調整可能なデザインで、身長差がある場合でも対応できます!

◆後席用スマホ・タブレットホルダー搭載

後方用のスマホスタンドはスマートフォンとタブレット両方に対応しています。

前の座席や運転席でネックパッドとして使用、後部座席では動画やアプリなどが利用出来ます。

◆内蔵収納フック

最大3kgまで対応可能。

【製品仕様】

製品型式 :K-CSU10

サイズ :約26×27×18(cm)

梱包サイズ :26.5×20×13.5(cm)

本体調整可動域 :上下8cm 前後6cm

ホルダー調整可動域:12.5cm〜19.5cm

色 :ブラック

重量 :約980g

材質 :ネックピロー(ストレッチコットン)、

ピローカバー(PVCレザー)、ピローベース(ABS樹脂)、

ホルダー(ABS樹脂)

