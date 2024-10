長崎・ハウステンボスは、ブランド「憧れの異世界。」を掲げ、さらなる成長を遂げる第一弾として、世界唯一のミッフィーのテーマエリア(エリア名称未定)をオープン!

このエリアでは、ハウステンボスの華やかなヨーロッパの街並みで、どこを見渡してもカワイイを体験できる、圧倒的なミッフィーの世界観が楽しめます☆

ハウステンボス「ミッフィーエリア」

2025年はミッフィー誕生70周年のアニバーサリーイヤー。

この記念すべき年に、ワールドクラスのクオリティとスケールを誇るミッフィーのテーマエリアがオープンします。

このエリアは、「ミッフィーとなかまたちのあこがれの休日」をコンセプトに、華麗で趣のあるヨーロッパの都心を彷彿とさせる、自然、興奮、エンターテインメントに満ちた、カワイイに包まれワクワク体験ができる場を目指しています。

新エリアには、作者ディック・ブルーナ氏の作品へのこだわりを大切に、ハウステンボスの特徴であるヨーロッパの街並みの中、ミッフィーのカワイイ世界観を心ゆくまで感じることができるアトラクションやフォトスポットなどが登場します。

飛行機やヨットに乗って冒険したり、絵本の世界を体験したりといった、ミッフィーの世界に完全没入できる、3つのアトラクションが登場予定です。

また、アトラクションだけでなく、グルメやグッズを楽しめるレストランやショップもオープン。ハウステンボスにしかない、特別な体験が楽しめます☆

ミッフィーとハウステンボスのつながり

ハウステンボスとミッフィーとのつながりは深く、ミッフィーの生みの親である、ディック・ブルーナ氏が1987年にハウステンボスの前身「長崎オランダ村」を訪れて以来、親交を深めています。

ハウステンボスのために描き下ろされた、赤いスカーフと黄色い木靴、オランダ国旗がポイントのオリジナルミッフィーは、ハウステンボスに欠かせない存在として長く愛されてきました。

この特別なつながりがあるからこそ、世界唯一となる本エリアが誕生することとなりました。

※これらのライドアトラクションがあるのはハウステンボスのみ。(ハウステンボス調べ)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 世界唯一のミッフィーのテーマエリア!ハウステンボス「ミッフィーエリア」 appeared first on Dtimes.