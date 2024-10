ロックバンド・ONE OK ROCKが23日、ワールドツアー「ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR」のファイナル公演を米・ロサンゼルスのKIA FORUMにて開催。1万2000人のファンを熱狂させた。国内だけでなく海外にも活躍の幅を広げているONE OK ROCKは、同名のワールドツアーを今年9月からスタートさせ。この日は大盛り上がりで締めくくった。さらに終演後には、新曲「Dystopia」を25日にリリースするというサプライズ発表があり、会場でミュージックビデオの一部が上映されるというスペシャルな演出も。ファンから大きな歓声と拍手が送られた。「Dystopia」は、日本テレビ系報道番組『news zero』(月〜木 後11:00/金 後11:30)の新テーマに起用されており、同番組の5月28日の放送で初披露された。