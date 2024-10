【ONE PIECE x RUBIK‘S ワンピースルービックキューブ モンキー・D・ルフィ Ver.】2025年3月下旬 発売予定価格:5,500円

メガハウスは、ルービックキューブシリーズの新商品「ONE PIECE x RUBIK‘S ワンピースルービックキューブ モンキー・D・ルフィ Ver.」を2025年3月下旬に発売する。価格は5,500円。

本商品は、ルービックキューブシリーズとTVアニメ「ONE PIECE」のコラボレーションアイテム。ルービックキューブ本体には、ルフィのギア5までの形態が6面にデザインされている。表面はフルデジタルプリントの美麗なグラフック仕様で、素体は磁石内蔵で回しやすい「スピードキューブエントリー」を採用。

また、台座と全長約140mmのゴムゴムの実型専用ケースも付属し、ルービックキューブ1個を入れることができる。

「ONE PIECE x RUBIK’S ワンピースルービックキューブ モンキー・D・ルフィ Ver.」概要

発売日:2025年3月下旬予定

受注期間:11月18日 23時59分まで

価格:5,500円

【セット内容】

本体…1個

台座…1個

ゴムゴムの実型専用ケース…1個

【商品サイズ】

本体サイズ:約57×57×57mm(幅×奥行×高さ)

ケースサイズ:約110×60×140mm(幅×奥行×高さ)

【商品の取り扱い店】

プレミアムバンダイ

ジャンプキャラクターズストア

東映アニメーションオフィシャルストア

麦わらストア

麦わらストアMINI(キデイランド京都四条河原町店)

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)2024. TM & (C) Spin Master Toys UK Limited, used under license.