

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42564.68 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42034.29 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41194.42 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41062.02 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40635.75 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40235.04 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39824.16 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39408.05 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39237.20 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38984.77 均衡表転換線(日足)

38584.61 6日移動平均線

38581.07 25日移動平均線

38453.90 26週移動平均線

38243.68 200日移動平均線

38200.36 75日移動平均線



38143.29 ★日経平均株価24日終値



38042.94 均衡表基準線(日足)

37940.59 新値三本足陰転値

37838.66 13週移動平均線

37754.09 ボリンジャー:-1σ(25日)

37752.61 均衡表転換線(週足)

37739.48 均衡表雲上限(週足)

37083.64 ボリンジャー:-1σ(26週)

36927.11 ボリンジャー:-2σ(25日)

36791.45 均衡表雲上限(日足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36713.53 均衡表雲下限(日足)

36440.11 ボリンジャー:-1σ(13週)

36100.13 ボリンジャー:-3σ(25日)

35713.38 ボリンジャー:-2σ(26週)

35041.57 ボリンジャー:-2σ(13週)

35009.78 均衡表雲下限(週足)

34343.12 ボリンジャー:-3σ(26週)

33643.03 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 11.05(前日 8.74)

ST.Slow(9日) 10.31(前日11.99)



ST.Fast(13週) 81.43(前日81.30)

ST.Slow(13週) 77.83(前日77.78)



［2024年10月24日］



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