【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(24日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42564.68 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42034.29 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41194.42 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41062.02 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40635.75 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40235.04 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39824.16 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39408.05 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39237.20 ボリンジャー:＋1σ(13週)
38984.77 均衡表転換線(日足)
38584.61 6日移動平均線
38581.07 25日移動平均線
38453.90 26週移動平均線
38243.68 200日移動平均線
38200.36 75日移動平均線
38143.29 ★日経平均株価24日終値
38042.94 均衡表基準線(日足)
37940.59 新値三本足陰転値
37838.66 13週移動平均線
37754.09 ボリンジャー:-1σ(25日)
37752.61 均衡表転換線(週足)
37739.48 均衡表雲上限(週足)
37083.64 ボリンジャー:-1σ(26週)
36927.11 ボリンジャー:-2σ(25日)
36791.45 均衡表雲上限(日足)
36791.45 均衡表基準線(週足)
36713.53 均衡表雲下限(日足)
36440.11 ボリンジャー:-1σ(13週)
36100.13 ボリンジャー:-3σ(25日)
35713.38 ボリンジャー:-2σ(26週)
35041.57 ボリンジャー:-2σ(13週)
35009.78 均衡表雲下限(週足)
34343.12 ボリンジャー:-3σ(26週)
33643.03 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 11.05(前日 8.74)
ST.Slow(9日) 10.31(前日11.99)
ST.Fast(13週) 81.43(前日81.30)
ST.Slow(13週) 77.83(前日77.78)
［2024年10月24日］
株探ニュース