　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42564.68　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42034.29　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41194.42　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41062.02　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40635.75　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40235.04　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39824.16　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39408.05　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39237.20　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38984.77　　均衡表転換線(日足)
38584.61　　6日移動平均線
38581.07　　25日移動平均線
38453.90　　26週移動平均線
38243.68　　200日移動平均線
38200.36　　75日移動平均線

38143.29　　★日経平均株価24日終値

38042.94　　均衡表基準線(日足)
37940.59 　　新値三本足陰転値
37838.66　　13週移動平均線
37754.09　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37752.61　　均衡表転換線(週足)
37739.48　　均衡表雲上限(週足)
37083.64　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36927.11　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36791.45　　均衡表雲上限(日足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36713.53　　均衡表雲下限(日足)
36440.11　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36100.13　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35713.38　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35041.57　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35009.78　　均衡表雲下限(週足)
34343.12　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33643.03　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　11.05(前日 8.74)
ST.Slow(9日)　　10.31(前日11.99)

ST.Fast(13週)　 81.43(前日81.30)
ST.Slow(13週)　 77.83(前日77.78)

［2024年10月24日］

株探ニュース