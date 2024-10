パティシエが本気で作る、生ドーナツ専門店。かわいさと味の見事な両立（東京・三軒茶屋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、まだまだ続くドーナツブームのなか三軒茶屋にオープンした「パティシエが本気で作る生ドーナツ専門店」。ドーナツLOVERは絶対足を運んで!

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を紹介します。

「POTERI BAKERY -TOKYO-」(東京・三軒茶屋)

「ぽってり」な形がキュートな、本格派生ドーナツ

生ドーナツ専門店「POTERI BAKERY -TOKYO- (ポテリベーカリートウキョウ)」が、2024年10月24日、三軒茶屋にオープン!

「POTERI BAKERY -TOKYO-」の「POTERI」の由来は、日本語の「ぽってり」という言葉から。ふっくらと丸みのあるドーナツの形を表していて、この愛おしさのある「ぽってり」を日本だけでなく海外の方にも親しんでもらえるように、との願いが込められています。

パティシエが監修した「本格派の生ドーナツ専門店」をコンセプトに、ケーキのような上品なドーナツを提供。ドーナツ生地の中にカスタードクリームを詰め込んだ「POTERI生ドーナツ」6種類と、生地の上にケーキのようにクリームやフルーツのトッピングがあしらわれた「POTERI生コレクション」6種類が揃います。

「POTERI生ドーナツ」

ぽってり感がより伝わる「もちっ」としたドーナツ生地の中に、カスタードクリームを詰めた生ドーナツ。

「生カスタード」イートイン462円、テイクアウト454円

香りの良いバニラビーンズをふんだんに使ったカスタードとビターなチョコのハーモニーが楽しめる定番商品「生カスタード」。さっぱりとしたミルク系カスタードと卵をふんだんに使った2種類のカスタードを配合して、濃厚な中にも飽きがこない、パティシエのこだわりが詰まっています。

「ピスタチオ」イートイン627円、テイクアウト616円

「ピスタチオ」は、イラン産ピスタチオ「スーパーグリーン」をふんだんに使った濃厚なピスタチオクリームと、カカオ生地のビターな風味がマッチ。トッピングにもスーパーグリーンを使用するなど、見た目はもちろんピスタチオの味わいを存分に楽しめます。

「レモンメレンゲ」イートイン517円、テイクアウト508円

「レモンメレンゲ」は、カスタードクリームにレモンカードをプラスし、一口食べるとレモンの香りが口いっぱいに広がります。爽やかな酸味のレモンクリームと香ばしい甘さのメレンゲが、どこか懐かしいレモンメレンゲパイを彷彿とさせる一品。

「POTERI生コレクション」

見た目のかわいさがより印象的な「POTERI生コレクション」は、テイクアウト限定。2個から購入できます。

「マロン」421円、「抹茶」378円、「キャラメル」378円、「バニラ」281円、「ピスタチオ」378円、「レモン」313円

バニラビーンズたっぷりのカスタードクリームを入れ生クリームをトッピングした「バニラ」や、秋を感じさせる「マロン」など。今後は季節により一部のフレーバーが変わるとのことで、新作も楽しみですね!

焼き菓子やドリンクメニューも

「カヌレ」(イートイン407円、テイクアウト370円)

ドーナツのほか、カヌレやクッキーなどの焼き菓子や、コーヒーなどドリンクメニューも。

こだわり抜いたレシピで作られるもちっとした生地と、北海道産ミルクを使用した濃厚なカスタードクリームが織りなす至福の生ドーナツの数々は、手土産にしたら喜ばれること間違いなし!です。

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆POTERI BAKERY TOKYO住所 : 東京都世田谷区三軒茶屋1-37-4 山本ビル C号TEL : 03-6450-8077

文:食べログマガジン編集部

