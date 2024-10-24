²ÏÂ¼Í¦µ±¤ò¥¢¥¸¥¢¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÃæ¹ñÂåÉ½¤ÎNBAÁª¼ê¡¦ÖÃ±Êô¦¤¬Àä»¿¡ÖÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤ÌÏÈÏ¡×
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥Í¥Ã¥Ä¤ÎÃæ¹ñÂåÉ½¡¦ÖÃ±Êô¦¡Ê£²£±¡Ë¤¬¡¢¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê£²£³¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÏÈÏ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹£±£¹£¹¥»¥ó¥Á¤ÎÖÃ¤Ï²ÏÂ¼¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Í¥Ã¥Ä¤È¡Ö¥Ä¡¼¥¦¥§¡¼·ÀÌó¡×¤ò·ë¤ó¤ÀÃæ¹ñÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤À¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÄ¾ÇÅ£¸¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÖÃ¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢²ÏÂ¼¤òÎã¤Ë½Ð¤·¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÖÃ¤Ï¡ÖºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ»¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢»ä¤Ï¤Þ¤º¼¡¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö²¼¸Â¤Ï¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤ä¿Æ¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¸Â¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤Î¾å¸Â¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤À¤±¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¿ÈÄ¹£±£·£²¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¤Ï¥Ä¡¼¥¦¥§¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢£Î£Â£Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Èà¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤ÌÏÈÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¡£¿ÈÄ¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿²ÏÂ¼¤òÌÏÈÏ¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤Î¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¤è¤¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ï£²£³Æü¡¢Å¨ÃÏ¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥º¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢£Î£Â£Á¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï£²£µÆü¤Î¥í¥±¥Ã¥ÄÀï°Ê¹ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î²ÏÂ¼¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤«¤é¤â¡¢²ÏÂ¼¤Ï°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£