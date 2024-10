ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は24日、クリスマス・イベント『NO LIMIT! クリスマス』の新情報を公開した。イベントでは、冬を彩るシンボルツリー『NO LIMIT! パーティ・ツリー』がきらめく中、クリスマス・ライブショー『フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ』がパワーアップ。また、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」エリア開業10周年のフィナーレとして『ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜』と『ホリデー・フロッグ・クワイア』が5年ぶりに復活する。

今年は"超元気"を贈りあう新しいツールが登場。イベント実施中にパークの中で出会えるクルーがポップアップメッセージカードを配布し、大切なへカードを使って気持ちを伝えることができる。プロップスボックスを持っているクルーを見かけたら超ラッキー。選んだプロップスに書かれているワードに沿ってポーズを考え、写真を撮影すれば、 互いに普段は見られない表情をしていることで盛り上がり、絆を深めることができる。■配布・実施場所 パークワイド※お近くのクルーにおたずねください※ポップアップメッセージカードは予定枚数に達し次第、配布終了