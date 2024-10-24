これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:15
予想 45.0 前回 44.6
フランス非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（10月）16:15
予想 50.1 前回 49.6
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:30
予想 40.7 前回 40.6
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:30
予想 50.8 前回 50.6
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）17:00
予想 45.2 前回 45.0
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）17:00
予想 51.6 前回 51.4
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）17:30
予想 51.4 前回 51.5
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）17:30
予想 52.3 前回 52.4
【米国】
新規失業保険申請件数（10/13 - 10/19）21:30
予想 24.0万件 前回 24.1万件
失業保険継続受給者数（10/06 - 10/12）21:30
予想 187.5万件 前回 186.7万件
PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）22:45
予想 47.5 前回 47.3（製造業PMI・速報値)
予想 55.0 前回 55.2（非製造業PMI・速報値)
予想 54.1 前回 54.0（コンポジットPMI・速報値)
新築住宅販売件数（9月）23:00
予想 71.5万件 前回 71.6万件
予想 -0.4% 前回 -4.7%（前月比)
※予定は変更されることがあります。
フランス製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:15
予想 45.0 前回 44.6
フランス非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（10月）16:15
予想 50.1 前回 49.6
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:30
予想 40.7 前回 40.6
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:30
予想 50.8 前回 50.6
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）17:00
予想 45.2 前回 45.0
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）17:00
予想 51.6 前回 51.4
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）17:30
予想 51.4 前回 51.5
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）17:30
予想 52.3 前回 52.4
【米国】
新規失業保険申請件数（10/13 - 10/19）21:30
予想 24.0万件 前回 24.1万件
失業保険継続受給者数（10/06 - 10/12）21:30
予想 187.5万件 前回 186.7万件
PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）22:45
予想 47.5 前回 47.3（製造業PMI・速報値)
予想 55.0 前回 55.2（非製造業PMI・速報値)
予想 54.1 前回 54.0（コンポジットPMI・速報値)
新築住宅販売件数（9月）23:00
予想 71.5万件 前回 71.6万件
予想 -0.4% 前回 -4.7%（前月比)
※予定は変更されることがあります。