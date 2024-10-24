【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:15
予想　45.0 　前回　44.6

フランス非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（10月）16:15
予想　50.1 　前回　49.6

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:30
予想　40.7　前回　40.6

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）16:30
予想　50.8　前回　50.6

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）17:00
予想　45.2　前回　45.0

ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）17:00
予想　51.6　前回　51.4

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）17:30
予想　51.4　前回　51.5

非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）17:30
予想　52.3　前回　52.4

【米国】
新規失業保険申請件数（10/13 - 10/19）21:30
予想　24.0万件　前回　24.1万件

失業保険継続受給者数（10/06 - 10/12）21:30　
予想　187.5万件　前回　186.7万件

PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）22:45
予想　47.5　前回　47.3（製造業PMI・速報値)　
予想　55.0　前回　55.2（非製造業PMI・速報値)
予想　54.1　前回　54.0（コンポジットPMI・速報値)

新築住宅販売件数（9月）23:00
予想　71.5万件　前回　71.6万件
予想　-0.4%　前回　-4.7%（前月比)


※予定は変更されることがあります。