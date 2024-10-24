これからの予定【発言・イベント】
21:45 ハマック・クリーブランド連銀総裁、クリーブランド連銀・ECB共催会議開会挨拶（質疑応答なし）
22:00 マン英中銀委員、討論会出席
カザークス・ラトビア中銀総裁、討論会出席
25日
2:00 レーンECBチーフエコノミスト、インフレについて講演
4:45 ベイリー英中銀総裁、米商品先物取引委員会（CFTC）で講演
G20財務相中銀総裁会議（～24日）
植田日銀総裁、米国出張（～27日）
氷見野日銀副総裁、米国出張（～25日）
IMF世銀年次総会（～26日）
BRICS首脳会議（～24日）
※予定は変更されることがあります。
22:00 マン英中銀委員、討論会出席
カザークス・ラトビア中銀総裁、討論会出席
25日
2:00 レーンECBチーフエコノミスト、インフレについて講演
4:45 ベイリー英中銀総裁、米商品先物取引委員会（CFTC）で講演
G20財務相中銀総裁会議（～24日）
植田日銀総裁、米国出張（～27日）
氷見野日銀副総裁、米国出張（～25日）
IMF世銀年次総会（～26日）
BRICS首脳会議（～24日）
※予定は変更されることがあります。