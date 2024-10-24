Blackmagic Designは、iOS向けアプリである「Blackmagic Camera」の最新バージョン2.1を公開した。iPhone 16のカメラコントロール機能がBlackmagic Cameraで使えるようになった。

最新バージョンでは、iPhone 16のカメラコントロールからアプリの起動・録画が可能。さらにズームや露出補正、フォーカス、ISOなどの設定も制御できる。ほかにも、H.264およびH.265コーデックで収録する際のビットレート選択やApple DockKitを使用したiPhoneアクセサリーも利用できるようになっている。

Blackmagic Cameraは、スマートフォンやタブレットに「Blackmagicのデジタルフィルムカメラのコントロールと画像処理機能を追加し、その真価を引き出す」という無料アプリ。iOS版のほか、Android版も提供されている。