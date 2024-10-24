「Blackmagic Camera」iOS版、iPhone 16のカメラコントロール機能に対応
Blackmagic Designは、iOS向けアプリである「Blackmagic Camera」の最新バージョン2.1を公開した。iPhone 16のカメラコントロール機能がBlackmagic Cameraで使えるようになった。
最新バージョンでは、iPhone 16のカメラコントロールからアプリの起動・録画が可能。さらにズームや露出補正、フォーカス、ISOなどの設定も制御できる。ほかにも、H.264およびH.265コーデックで収録する際のビットレート選択やApple DockKitを使用したiPhoneアクセサリーも利用できるようになっている。
Blackmagic Cameraは、スマートフォンやタブレットに「Blackmagicのデジタルフィルムカメラのコントロールと画像処理機能を追加し、その真価を引き出す」という無料アプリ。iOS版のほか、Android版も提供されている。
iOS用Blackmagic Camera 2.1アップデート！新しいiPhone 16のカメラコントロール機能をBlackmagic Cameraで使用できるサポートを追加、Blackmagic Cloudの組織同期を改善、H.264およびH.265コーデックで収録ビットレートの新しいオプションに対応。今すぐダウンロード https://t.co/3pCtzkvc3O pic.twitter.com/Q0aFsZULly- Blackmagic Design JP (@BMD_NewsJP) October 23, 2024