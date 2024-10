映画『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』で007を襲名したエージェント、ノーミ役を務めたことなどで知られる女優のラシャーナ・リンチ(36)が第1子を妊娠したとPeople.comなどが報じた。

ラシャーナは、出演ドラマ「ザ・デイ・オブ・ザ・ジャッカル(原題) / The Day of the Jackal」のニューヨークプレミアで大きくなったおなかを披露し、妊娠を公表した。夫は、『ドクター・スリープ』『ハリエット』などのザカリー・モモー(36)だ。

ラシャーナは『キャプテン・マーベル』や『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』のマリア・ランボー役でも知られるほか、今年はボブ・マーリーの妻を演じた『ボブ・マーリー:ONE LOVE』がアメリカでスマッシュヒットを記録した。(朝倉健人)