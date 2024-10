2024年10月21日から中国を訪れているAppleのティム・クックCEOが、10月23日に工業情報化部の金壮龍部長らと会談を行いました。工業情報化部によると双方による意見交換が行われたほか、クック氏は引き続き中国市場が開放される機会を積極的に活用し、投資を増やしていくつもりであることを明らかにしたとのことです。金壮龙会见苹果公司首席执行官库克

クック氏は2024年10月21日から、3月に続いて今年2度目となる中国訪問のさなかにあります。中国のマイクロブログサービス・微博(Weibo)にはクック氏のアカウントがあり、友人であるアーティストの陳漫氏とiPhone 16 Pro MAXを用いて撮影を行っている様子が掲載されています。10月23日には金壮龍・工業情報化部長らとの会談に臨みました。階段の中で金氏は、中国が近年、電気通信分野の開放を秩序だって行い、さまざまな海外企業による中国への投資の機会を生み出していると述べました。これに対してクック氏は、「中国が外に開放される機会をAppleは積極的に獲得し、中国への投資を増やし続け、産業のサプライチェーンの質の高い発展に貢献する用意がある」と返したとのこと。クック氏は2024年3月の訪中時にも、「私たちにとって世界で中国以上に重要なサプライチェーンはない」と、中国市場を高く評価し、中国のパートナーとの緊密な協力を表明しています。2024年10月には応用研究施設が完成していて、投資額は10億元(約214億円)以上に上っています。Appleが中国の深圳に応用研究所を開設、中国国営メディアは1000人以上が雇用されアメリカ以外ではAppleの最も大規模な研究所になると主張 - GIGAZINE