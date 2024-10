“メンバー1人が脱退”THE NEW SIX チョン・ジュンヒョク、今後の活動計画を明かす「アルバムを準備中」

THE NEW SIXのチョン・ジュンヒョクが、現在アルバムを準備していることと共にファンに愛情を伝えた。10月24日に韓国で放送されたMBC FM4U「正午の希望曲、キム・シニョンです」(以下、「正午の希望曲」)には、THE NEW SIXのチョン・ジュンヒョクがゲスト出演した。この日、チョン・ジュンヒョクはTHE NEW SIXの名前の意味について「剛性と感性が共存する音楽とステージで、同世代の人とコミュニケーションをとる6人という意味が込められている」と説明し、「第一印象は強そうに見えるかもしれないが、知ってみるとかわいい魅力を持つ」と語った。彼は「THE NEW SIXには隠れた名曲がたくさんあるのに、まだ隠れているのが残念だ」とし、「Love or Die」を特に聴いてほしいと積極的にアピールした。

彼は自分以外にもメンバーの中に「人間兵器」はいるかという質問に、「メンバー全員が人間兵器だが、あえて1人を挙げるとしたらウンフィだと思う」と答えた。ウンフィは、これまでリリースしてきた全てのアルバムの作詞・作曲に参加しているとし、プロデュース能力をアピールした。チョン・ジュンヒョクは、現在準備中のアルバムやコンサートなどの活動計画について「とりあえず次のアルバムを一生懸命に準備している」とし、「次のアルバムが出たら、たくさんの関心と愛を寄せてほしい」と呼びかけた。続いてファンに「THX(ファンの名称)たち、いつも応援してくれて、愛してくれて、待ってくれてありがとう。これからも良い音楽とステージで恩返しするので、これからもよろしくお願いします。愛しています」と気持ちを伝えた。THE NEW SIXは、PSYが代表を務める所属事務所P NATIONから2022年5月にデビューしたボーイズグループだ。10月17日に韓国で放送されたMnet「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」で初の脱落チームとなった。23日、所属事務所P NATIONは公式コメントを通じて「最近、ウ・キョンジュンは自主的に軍入隊を申請し、軍服務後、THE NEW SIXのグループ活動に参加する意思がないことを当社に伝えた」と明かした。ウ・ギョンジュンの契約終了とグループからの脱退により、THE NEW SIXは5人組に再編成して活動を続けていく。