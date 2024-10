タレントでモデルの小嶋陽菜がするプロデュースのランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)」から大人気ランジェリーの新色が登場する。また11月5日から11日の期間限定で、東京・新宿のルミネ新宿 ルミネ2にルミネ新宿にてPOP UP SHOPを開催する。このほど小嶋が着用したビジュアルも公開された。7月にリリースしたExclusive Collectionの「La Vie en Rose」シリーズより、シックで大人の魅力があふれる新色ブラックを展開。昨年ローブやブランケットを発売し大人気だった”Comfy”シリーズからは「ROSIER Comfy Boyfriend Cardigan」や「ROSIER Comfy Short Pants」「ROSIER Comfy Long Socks」など新作のルームウェアが登場する。

また、10月にリリースしポップアップショップでは初のお披露目となる人気のインナーシリーズ「ROSIER Dress Inner」「ROSIER Inner Top」「ROSIER Haramaki Pants」も展開。ほか、ブランドを代表するランジェリー「Everyday Essential Bra」と「Everyday Essential Shorts/Thong」、オリジナルのマジカルレースを使用した「Everyday Essential Night Bra」や「Everyday Magical Lacy Shorts/Thong」のナイトランジェリーを取りそろえる。ショーツ以外のアイテムを実際にフィッティングや、ご希望の方にはバストサイズの採寸も実施している。