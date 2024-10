◆小嶋陽菜、美ボディ披露

【モデルプレス=2024/10/24】小嶋陽菜がプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)」から、小嶋のランジェリー姿の新ビジュアルが解禁された。7月にリリースされたExclusive Collectionの“La Vie en Rose”シリーズより、シックで大人の魅力が溢れる新色ブラックを展開。小嶋が着用しており、美しいボディを披露している。また、ルミネ新宿にて11月5日から11月11日までPOP UP SHOPを開催することも決定した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】