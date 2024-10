陰山 康成登壇！マハリシ総合教育研究所「インド国アーユルヴェーダの日」祝賀講演会

マハリシ総合教育研究所は、「インド国アーユルヴェーダの日」(National Ayurveda Day)の祝賀講演会が2024年10月29日(火)、東京・インド大使館ヴィヴェーカーナンダ文化センター講堂にて開催されます。

マハリシ総合教育研究所「インド国アーユルヴェーダの日」祝賀講演会

日時 :2024年10月29日(火)17時〜18時30分

会場 :在日インド大使館ヴィヴェーカーナンダ文化センター講堂

東京都千代田区九段下2-2-11

参加費 :無料 ※セミナー終了後に軽食を用意

最寄り駅:地下鉄半蔵門線・都営新宿線・東西線 九段下駅下車2番出口 徒歩6分

■テーマ ※講義は日本語で行われます

「インド国アーユルヴェーダの日」National Ayurveda Day

シビ・ジョージ大使の挨拶後、インド舞踊があります。

■講師

・陰山 康成医師(医学博士)

東海大学医学部健康管理学客員教授、高輪クリニックグループ代表

・新倉 亜紀氏

アーユルヴェーダ・ビューティー・カレッジ学長

アーユルウェルネス株式会社 代表取締役

・下村 一之医師(医学博士)

東都大学特任教授、下村クリニック院長

・宮田 裕光教授(文学博士)

早稲田大学教授

・鈴木 志津夫(米国マハリシ国際大学 名誉博士)

一般社団法人マハリシ総合教育研究所 代表理事

講講内容:「アーユルヴェーダ、ヨーガ、超越瞑想とその科学的検証」

参加費は無料です。

ご参加をご希望の方は、下記のリンクよりお申し込みください。

https://forms.gle/wjz1rzLaW3g7ZjPC6

■主催

在日インド大使館

https://www.indembassy-tokyo.gov.in/

※同大使館では、ヨガやアーユルヴェーダに関する知識をするセミナーを月例で開催しています。

■インド大使館 協力支援団体

名称 : 一般社団法人マハリシ総合教育研究所

代表者 : 代表理事 鈴木 志津夫

所在地 : 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-10-10-1F

社団法人設立: 2011年6月10日(創立1974年1月12日)

URL : https://www.maharishi.or.jp/

