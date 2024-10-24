陰山 康成登壇！マハリシ総合教育研究所「インド国アーユルヴェーダの日」祝賀講演会
マハリシ総合教育研究所は、「インド国アーユルヴェーダの日」(National Ayurveda Day)の祝賀講演会が2024年10月29日(火)、東京・インド大使館ヴィヴェーカーナンダ文化センター講堂にて開催されます。
マハリシ総合教育研究所「インド国アーユルヴェーダの日」祝賀講演会
日時 ：2024年10月29日(火)17時〜18時30分
会場 ：在日インド大使館ヴィヴェーカーナンダ文化センター講堂
東京都千代田区九段下2-2-11
参加費 ：無料 ※セミナー終了後に軽食を用意
最寄り駅：地下鉄半蔵門線・都営新宿線・東西線 九段下駅下車2番出口 徒歩6分
マハリシ総合教育研究所は、「インド国アーユルヴェーダの日」(National Ayurveda Day)の祝賀講演会が2024年10月29日(火)、東京・インド大使館ヴィヴェーカーナンダ文化センター講堂にて開催。
■テーマ ※講義は日本語で行われます
「インド国アーユルヴェーダの日」National Ayurveda Day
シビ・ジョージ大使の挨拶後、インド舞踊があります。
■講師
・陰山 康成医師(医学博士)
東海大学医学部健康管理学客員教授、高輪クリニックグループ代表
・新倉 亜紀氏
アーユルヴェーダ・ビューティー・カレッジ学長
アーユルウェルネス株式会社 代表取締役
・下村 一之医師(医学博士)
東都大学特任教授、下村クリニック院長
・宮田 裕光教授(文学博士)
早稲田大学教授
・鈴木 志津夫(米国マハリシ国際大学 名誉博士)
一般社団法人マハリシ総合教育研究所 代表理事
講講内容：「アーユルヴェーダ、ヨーガ、超越瞑想とその科学的検証」
参加費は無料です。
ご参加をご希望の方は、下記のリンクよりお申し込みください。
https://forms.gle/wjz1rzLaW3g7ZjPC6
■主催
在日インド大使館
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/
※同大使館では、ヨガやアーユルヴェーダに関する知識をするセミナーを月例で開催しています。
■インド大使館 協力支援団体
名称 ： 一般社団法人マハリシ総合教育研究所
代表者 ： 代表理事 鈴木 志津夫
所在地 ： 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-10-10-1F
社団法人設立： 2011年6月10日(創立1974年1月12日)
URL ： https://www.maharishi.or.jp/
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