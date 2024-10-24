BMSG所属トレーニーRUI、TAIKI、KANONが初のEPリリース。表題曲はポケモンアニメタイアップ
BMSG所属の育成生“BMSG TRAINEE”のRUI、TAIKI、KANON主体のショーケースツアー＜BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024＞が、10月23日Zepp Nagoya公演よりスタート。本公演内で、ポケモンアニメ「POKÉTOON」新シリーズのタイアップ曲である表題曲「Forked Road」に加え、RUI、TAIKI、KANONのソロ曲が収録された3名連名の初のEP「Forked Road」が配信リリースされることが発表された。
収録曲は、3人連名が1曲、各自ソロが1曲ずつの計:4曲で構成されており、連名の表題曲「Forked Road」は、ポケモンアニメ『POKÉTOON』新シリーズのタイアップ曲で、夢と希望に満ち溢れ力強く未来へ向かう、ポジティブなアップチューン。こちらの楽曲のみ11月7日より先行配信、同時にEP予約/全曲試聴も開始となる。他に収録されるソロ曲は全員が自身で作詞をしており、等身大でリアルなティーンたちの思いが込められている。
また、先月9月に開催＜BMSG FES'24＞内で発表された、「THE FIRST」「MISSONx2」に次ぐ、3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT 「THE LAST PIECE」には、RUI、TAIKI、KANONをはじめとするBMSG TRAINEEが参加するほか、11月1日からは一般公募にて候補者を募集する。
EP「Forked Road」
配信開始日：2024/11/11(月)
仕様：EP(Streaming/Digital)
Track List
1.RUI,TAIKI,KANON / Forked Road *先行配信11/7(木)
2.KANON / Make you...
3.TAIKI / 24/7
4.RUI / 星が会うその日まで
・表題曲「Forked Road」
ポケモンアニメ「POKÉTOON」新シリーズとのタイアップ
アニメ公開：11月6日(水)18時〜
more info：https://www.pokemon.co.jp/ex/poketoon/2024/
＜BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024＞
・10/28(月) ＠Zepp Fukuoka
・11/7(木) ＠Zepp Namba
・11/11(月) ＠Zepp Haneda
全公演 OPEN/17:00 START/18:00
more info: https://bmsg.shop/pages/bmsg-trainee-showcase-2024