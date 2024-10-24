BMSG所属の育成生“BMSG TRAINEE”のRUI、TAIKI、KANON主体のショーケースツアー＜BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024＞が、10月23日Zepp Nagoya公演よりスタート。本公演内で、ポケモンアニメ「POKÉTOON」新シリーズのタイアップ曲である表題曲「Forked Road」に加え、RUI、TAIKI、KANONのソロ曲が収録された3名連名の初のEP「Forked Road」が配信リリースされることが発表された。

11月11日に配信開始となる本作は、出会い、別れ、友情、恋愛など、高校生ならではの今しか産まれない青春の成長を切り取った内容で、BMSGから既にデビューしているBE:FIRST、MAZZELたちに負けない“スキルと表現力”にも注目していただきたい作品。

収録曲は、3人連名が1曲、各自ソロが1曲ずつの計:4曲で構成されており、連名の表題曲「Forked Road」は、ポケモンアニメ『POKÉTOON』新シリーズのタイアップ曲で、夢と希望に満ち溢れ力強く未来へ向かう、ポジティブなアップチューン。こちらの楽曲のみ11月7日より先行配信、同時にEP予約/全曲試聴も開始となる。他に収録されるソロ曲は全員が自身で作詞をしており、等身大でリアルなティーンたちの思いが込められている。

また、先月9月に開催＜BMSG FES'24＞内で発表された、「THE FIRST」「MISSONx2」に次ぐ、3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT 「THE LAST PIECE」には、RUI、TAIKI、KANONをはじめとするBMSG TRAINEEが参加するほか、11月1日からは一般公募にて候補者を募集する。

EP「Forked Road」


配信開始日：2024/11/11(月)
仕様：EP(Streaming/Digital)

Track List
1.RUI,TAIKI,KANON / Forked Road *先行配信11/7(木)
2.KANON / Make you...
3.TAIKI / 24/7
4.RUI / 星が会うその日まで

・表題曲「Forked Road」
ポケモンアニメ「POKÉTOON」新シリーズとのタイアップ
アニメ公開：11月6日(水)18時〜
more info：https://www.pokemon.co.jp/ex/poketoon/2024/

＜BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024＞

・10/23(水) ＠Zepp Nagoya
・10/28(月) ＠Zepp Fukuoka
・11/7(木) ＠Zepp Namba
・11/11(月) ＠Zepp Haneda
全公演 OPEN/17:00　START/18:00
more info: https://bmsg.shop/pages/bmsg-trainee-showcase-2024