¤Û¤ó¤³¤ó¡¡¿À¼Ò¤ÎÄ»µï¤Ç¥À¥ó¥¹¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤ÎÆ°²è¤ËÅÜ¤ê¡Ö¤Ê¤á¤¤Ã¤Æ¤ë¡¡È³Åö¤¿¤ê¤¬¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Û¤ó¤³¤ó¡Ê£¶£±¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿À¼Ò¤ÎÄ»µï¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤ÎÆ°²è¤ËÊ°¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ï¿À¼Ò¤ÎÄ»µï¤Ç£´¿ÍÁÈ¤ÎÃË½÷¤¬¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×É÷¤Î²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¤â¤Î¡£°ÊÁ°¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Ä»µï¤Ç·ü¿â¤·¤¿Æ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢±ê¾å¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éÆ±¤¸Ä»µï¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤Û¤ó¤³¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤òÈãÈ½¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Ê¤á¤¤Ã¤Æ¤ë¡¡È³Åö¤¿¤ê¤¬¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¿Þ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Î¶µ²ñ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£