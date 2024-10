舌ブラシを使う理由について！SHIKIEN“口腔ケアの専門家に聞く！”インタビュー第2弾

SHIKIENでは、口腔ケアの関心が高いものの、口臭やトラブルも増えてくるシニア世代を中心に、生活者へのアドバイスとして、専門家である新潟大学医歯学総合病院口腔リハビリテーション科に所属する歯学博士、伊藤加代子先生に、舌ブラシを使う理由や、注意点などインタビューを行い、HPにて公開中です。

SHIKIEN“口腔ケアの専門家に聞く!”インタビュー第2弾

SHIKIENでは、口腔ケアの関心が高いものの、口臭やトラブルも増えてくるシニア世代を中心に、生活者へのアドバイスとして、専門家である新潟大学医歯学総合病院口腔リハビリテーション科に所属する歯学博士、伊藤加代子先生に、舌ブラシを使う理由や、注意点などインタビューを行い、HPにて公開中。

今回、その続編の第2弾として、具体的な使用方法などについてお話を伺い、その内容を10月22日に公開しました。

以下インタビュー内容です。

(1) 舌磨きは大事ですが、状態によっては避けた方が良い場合も

(Q):「舌を磨く習慣」が口臭の予防や誤嚥性肺炎を防止する効果があるなどのお話を前回お聞きしましたが、例えば体調が悪いなど、しないほうが良い場合もありますか?

伊藤先生:歯磨きは、やはりどんな方も必ずしたほうが良いですが、舌磨きに関しては、前回もお話ししたように、やり過ぎは避けた方が良い場合もあります。

ドライマウスなどで、舌乳頭が萎縮して平滑になってテカテカしているような状態や、舌磨きをすると痛く感じる場合は、やはり避けるべきでしょう。

そういう方はそれほど多くはないのですが、やり過ぎてしまうということもあるので、そこは、気を付けていただきたいですね。

(2) 舌ブラシによる舌磨きは、どのタイミングで行うのが良いか?

Q:舌ブラシを使った舌磨きですが、一般的に夜、歯を磨いた後に、舌磨きをする、という方が多いと聞いでいますが、朝晩やった方が良いのでしょうか?

伊藤先生:私の考えとなりますが、舌苔がたくさんついてしまっている、という方でなければ、1日1回で良いと思います。

何度も言うように、磨き過ぎは避けてほしいです。

またタイミングですが、歯磨きは一般的に、「食後必ず」と言われていますが、舌磨きに関しては、どの時間帯で行えばいいか、どの程度の力で行えばいいか、何回こすればいいかといった数値的なデータなどが、論文等でまだ発表されていないのです。

ですので、現段階では、治療されている先生が、患者さんの状態を見て、回数などそれぞれお話しされていると思います。

かかりつけ歯科医院で相談することをお勧めします。

(3) 使用後の舌ブラシの保管について

Q:ほかにも舌ブラシの使用に関して注意すべき点はありますか?

伊藤先生:これはどなたにも言えることなのですが、舌ブラシを使用した後、ブラシを清掃して、保管してもらいたいです。

まれに、介護施設などで、きれいに洗浄したあと、濡れたまま保管してあるのを見かけますが、それでは菌がブラシの中で繁殖してしまう可能性があります。

たまに歯ブラシの毛先を下にして、コップに立ててあるのを見ますが,水分が残っていると細菌は繁殖しやすくなります。

きれいに洗浄し、水気を切って、ブラシの部分を上にしてコップに立てるなどして,風通しの良い場所において乾かして保管する、ということが大事です。

口をきれいにする道具、歯ブラシや、舌ブラシ、コップなどを清潔に保つよう、意識していただくことも大切かと思います。

●伊藤加代子先生プロフィール

伊藤加代子先生

新潟大学医歯学総合病院 口腔リハビリテーション科 助教

2002年3月 九州歯科大学博士課程修了

2002年10月 - 2005年3月 長寿科学振興財団 リサーチレジデント

2005年4月 - 現在 新潟大学医歯学総合病院 口腔リハビリテーション科 助教

(所属学会)

日本老年歯科医学会 専門医・指導医

日本口腔内科学会 専門医・指導医

日本歯科東洋医学会 認定医 など

(研究分野・テーマ)

高齢者歯科学、口腔乾燥症、味覚障害

■製品紹介

<舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM>

全4色 希望小売価格 各638円(税込)

・大人用の舌ブラシです。

・特殊加工された極細ナイロン繊維が片面に約8,000本!

・フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み舌苔を絡め取ります。

W-1PREMIUM集合

※左から アクア、ミント、キャメル、ローズ

子ども用

<舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids>

全2色 希望小売価格 各638円(税込)

・ハンドル部に柔らかな樹脂素材を使用しており、お子様でも安心安全に使用できます。

・W-1シリーズ中でも舌に優しく舌触りが気持ち良い舌ブラシです。

・フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み舌苔を絡め取ります。

子ども用 舌みがきスムーザー W-1 PREMIUM for Kids

※左から クリームアクア、クリームローズ

