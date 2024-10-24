Æü¸þºä46¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¥Õ¥§¥¹¡×Ìó29²¯±ß¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡¢µÜºêÂç½Ú¶µ¼ø¡Ö¿·¤¿¤ÊÃÏ°è³èÀ²½¥â¥Ç¥ë¡×
Æü¸þºä46¤¬9·î7¡¢8Æü¤ËµÜºê¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à¡¢¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¥Õ¥§¥¹¡¡2024¡×¤ËÌó29²¯±ß¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬24Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µÜºêÂçÃÏ°è»ñ¸»ÁÏÀ®³ØÉô¤ÎÅÚ²°Í½Ú¶µ¼ø¤¬ÂÐÌÌ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÅÚ²°½Ú¶µ¼ø¤Ï¼ç¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò»»½Ð¡£7819·ï¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò²ó¼ý¤·Ä´ºº¤ò¤·¤¿¡£·ÐºÑ¸ú²Ì¡ÊÁí¹ç¸ú²Ì¡Ë¤Ï29²¯900Ëü±ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÏ°èÁ´°è¤ËÇÈµÚ¸ú²Ì¤òÀ¸¤à¿·¤¿¤ÊÃÏ°è³èÀ²½¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Õ¥§¥¹´Ñ¸÷¡×¤Ë¤è¤ë¹°è´Ñ¸÷¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
2Çñ°Ê¾å¤ÎÂÚºß¤¬Ìó67¡ó¤òÀê¤á¤ë¡ÖÄ¹´üÂÚºß·¹¸þ¡×¤ä¡¢ÍèË¬¼Ô¤ÎÌó60¡ó¤¬µÜºê»Ô³°¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¹°è´Ñ¸÷¸ú²Ì¡×¡¢¤½¤·¤Æ½é¤á¤ÆµÜºê¸©¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤¬Ìó63¡ó¤òÀê¤á¥Õ¥§¥¹¤¬¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷µÒÁØ¤ò³«Âó¤·¤¿¡Ö¿·µ¬ÍèË¬¼Ô¤Î³ÍÆÀ¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÅÚ²°½Ú¶µ¼ø¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄÌ¾ï¤Ï¿ôÉ´·ï¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢¿ôÀé¡¢¿ôËü¤ò¿ä·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢¡Ø¤ª¤Ò¤µ¤Þ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆü¸þºä46¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¹¤òµ¡¤ËµÜºê¤Ë°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
Æü¸þºä46¤Ï9·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ä¤¶¤Âç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢µÜºê¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤Ç¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¥¨¥¥¹¥Ý¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ¸µ´ë¶È¤Î°û¿©Å¹¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Î¥Ö¡¼¥¹¤¬Â¿¿ô½ÐÅ¹¤·¤¿¡£µÜºê¸©¤Î26»ÔÄ®Â¼¤È¤â¥³¥é¥Ü¡£JRÆü¸þ»Ô±Ø¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖÆü¸þºä46±Ø¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£SDGs¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥é¥¤¥ÖÍâÆü¤Ë¤Ï¤´¤ß½¦¤¤¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSNOOPY Loves NATURE¡¡¡ÈTeam up!¡É¡¡in¡¡¤Ò¤Ê¤¿¥Õ¥§¥¹2024¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£