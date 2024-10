DREAMS COME TRUE初のステージ衣装ブック発売決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■吉田美和の故郷にある記念館『DCTgarden IKEDA』で撮り下ろした紅白歌合戦の衣装アーカイブや、吉田美和の私服コレクションも公開!

DREAMS COME TRUE初のステージ衣装ブック『DREAMS COME TRUE COSTUME BOOK -ドリカムと KEITAMARUYAMA が辿るステージ衣装の軌跡』が11月29日に発売される。

2024年にデビュー35周年を迎えたDREAMS COME TRUEと、1991年以来DREAMS COME TRUEの数々の衣装を手がけてきたデザイナー・丸山敬太の30周年を記念した、ドリカム初のステージ衣装ブック。日本の最高峰のエンタテインメントとも言われ、1991年から4年に一度開催されている大規模ライブ『史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND』のコスチュームを中心に振り返る。これまでの伝説のステージを、雑誌『GINZA』特別編集としてファッションの視点であらためて楽しめる1冊に。

KEITAMARUYAMAの真骨頂とも言われる精巧な刺繍や、実際に使われた生地やスパンコールなどディテールにもフォーカス。70点を超えるデザイン画や制作秘話とともに、全9ツアー分の衣装を収録した。

さらに吉田美和×中村正人×丸山敬太の撮り下ろし&インタビューが実現。30年以上クリエーションを共にする中で、今明かされる裏話も。吉田美和の故郷、北海道・池田町にある記念館『DCTgarden IKEDA』で撮り下ろした紅白歌合戦の衣装アーカイブや、プライベートでも愛用しているKEITAMARUYAMAの私服コレクションを「MIWA’s private clothes」として公開。

デビュー初期からドリカムファンであり、作品の中でもステージ衣装にまつわるシーンを描いた漫画家・矢沢あいからの直筆メッセージも。ライブ写真集とは一味違う、DREAMS COME TRUEとKEITAMARUYAMAの歴史をまとめたファッション誌のような1冊となる。

メイン写真:表紙イメージ画像(画像はイメージ。実際の商品とはデザインが一部異なる)

書籍情報

2024.11.29 ON SALE

『DREAMS COME TRUE COSTUME BOOK -ドリカムと KEITAMARUYAMA が辿るステージ衣装の軌跡』

DREAMS COME TRUE OFFICIAL SITE

https://dreamscometrue.com/