BTS JIN、1stソロアルバム『Happy』先行公開曲「I′ll Be There」のメロディを一部初公開

「I'll Be There」の音源とMVは、10月25日13時に公開!

BTSのJINが、1stソロアルバム『Happy』の先行公開曲「I’ll Be There」のMVティザーを公開した。

ロック歌手のような、青春の象徴のようなJINのビジュアル、迫力のあるドラムサウンドとともに、メロディの一部が初公開。“I’ll be there for you”という一小節だけで、グローバルファンの胸を熱くさせる。

「I’ll Be There」の音源とMVは、10月25日13時に公開。同曲では、疲れたり、独りだと感じたりするときに、幸せを伝える歌で元気になってもらいたいという率直な気持ちを表現した。

1stソロアルバム『Happy』は、11月15日14時に全世界同時発売。JINは今回のアルバムで幸せに対する考えを率直に語り、ARMY(BTSファンダムの呼称)に向けて温かい気持ちを届ける予定だ。

アルバムにはタイトル曲「Running Wild」を含め、バンドサウンドをベースにした6曲が収録される。

リリース情報

2024.11.16 ON SALE

ALBUM『Happy』

韓国発売日:11月15日

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/