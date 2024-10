Apple関連の情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者が「AppleがM4搭載MacBook Airの生産をまもなく開始する」と報じています。また、M4搭載Mac Studioの発売を延期する一方で、低価格帯の新しいiPadのリリースも計画しているウワサもあります。Apple (AAPL) Nears Output of MacBook Airs With M4 Chips, Plans New Low-End iPad - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-23/apple-makes-headway-on-m4-macbook-air-and-plans-new-low-end-ipadM4 MacBook Air Production to Begin Soon, M4 Mac Studio Delayed - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/10/23/m4-macbook-air-production-beginning-soon/M4は、2024年モデルのiPad Pro発表時に明らかにされたAppleシリコンで、AIに特化した性能がアピールされています。次世代Appleシリコン「M4」が登場、他社製NPUを上回るAI処理性能を実現 - GIGAZINEガーマン記者によると、M4搭載版MacBook Airは2022年に発売された現行のMacBook Airとデザインはほぼ同じで、13インチモデル(J713)と15インチモデル(J715)が用意されているとのこと。記事作成時点だとM4搭載MacBook Airはまだ発表されていませんが、ガーマン記者によればmacOSのアップデートが行われる2024年12月以降、少なくとも2025年第1四半期(1〜3月)に発売される可能性が高いそうです。また、Macのプロ向けモデルであるMac StudioでもM4搭載モデルが登場する可能性があるそうですが、こちらはM4搭載MacBook Airと同タイミングで発売される予定だったものの、2025年3月〜6月に延期になったとガーマン記者は伝えています。さらに、プロ向けモデルの最上位であるMac Proについても、M4搭載モデルが開発されているとのこと。第4世代iPhone SEの登場がウワサされていますが、その他にガーマン記者は2025年春には「J481」と「J482」のコードネームをもつ第11世代のiPadもリリースされる可能性に言及しています。加えて、2024年5月に発表になったiPad Air用のキーボードや、新しいホームハブデバイスも登場するとガーマン記者は予想しています。