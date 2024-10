SEVENTEEN、12thミニアルバムがオリコン週間合算アルバムランキングで1位に！2冠を達成

10月15日に日本でも発売となったSEVENTEENの12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」が、10月24日発表の最新オリコン週間合算アルバムランキング(2024年10月28日付)で週間41.7万PT(416,654PT)で初登場1位を獲得した。週間41.7万PTは前作のベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」の週間34.4 万ポイントを超えて海外アーティスト今年度最高週間ポイントを記録したほか、通算13作目の1位獲得となり、「通算1位獲得作品数」歴代1位記録を⾃⼰更新した。

今回の1位により、オリコン週間音楽ランキングでは、「週間アルバムランキング」と「週間合算アルバムランキング」の2冠獲得となった。また、10月23日に発表されたBillboard JAPAN「ホットアルバム」「トップアルバムセールス」「アーティスト100」の3つのチャートでも1位を獲得している。12thミニアルバムは、皆が共感できる話を通じて「相手を信じて感情を共有し、悩みを解消しよう」というメッセージが込められている。タイトル曲「LOVE, MONEY, FAME(feat.DJ Khaled)」を含め、収録曲「Eyes on you」と「1 TO 13」、ユニット曲「Candy」(ボーカルチーム)、「Rain」(パフォーマンスチーム)、「Water」(ヒップホップチーム)など計6曲が収録されており、SEVENTEENの多くのヒット曲を手掛けたウジとBUMZUは、アルバムに収録された6曲ほとんどの作詞・作曲に参加した。また、S.COUPS、ホシ、ウォヌ、ミンギュ、バーノン、ディノなどメンバーの半分以上が楽曲制作に力を加え、アーティストとして一層進化した姿を見せた。SEVENTEENは10月12〜13日に韓国で行われたコンサートを皮切りに「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」を開催中だ。米国ツアーは10公演中9公演が完売。日本では、11月29〜30日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演から4都市10公演のドーム公演を予定している。