SHINee キー、日本ソロ公演のBlu-rayを1月15日に発売！予告映像＆詳細を公開
ネオンカラーで彩られた巨大な自動販売機のセットから、ポップな衣装に身を包み登場した彼の「Tokyo！ Are you ready？」という掛け声と共に開幕したKEYLAND。約6年ぶりの日本オリジナル楽曲「Tongue Tied」と「Fresh」も初披露した。本作はステージセットから衣装、楽曲まで、まさに自動販売機から出てくるカラフルなドリンクのように、さまざまなコンセプトでKEYの魅力を余すことなく発揮し、会場に集まったファンをKEYLANDの世界へと惹き込んだ東京・国立代々木競技場第一体育館7月7日公演の様子を収録。ライブ本編のティザー映像も公開された。
また、ツアーグッズやライブ本編のスクリーンにも登場していたキーの公式キャラクターBOK-SILLee（ボクシリ）がオープニング衣装とお揃いのキャップを被って「ラバーキーホルダー_BOK-SILLee（LIVE Ver.）」として付属。さらに、ライブ衣装のフォトカードセットと、さまざまなKEYの表情や、会場の雰囲気を感じられる写真が詰まったPHOTOBOOK（72P）も封入され、見応えのある内容。
初回生産限定盤には、ライブ本編と、スタジオリハーサルや公演当日の様子など、ステージ以外でのKEYの姿も収めたビハインド映像を収録。UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤とは異なるカットで構成されたPHOTOBOOK（32P）と、今回の公演のポイントでもあった、セクションごとの衣装の彼を両面で楽しめるポスターも封入され、映像だけでなく写真でもKEYLANDの世界観を感じることができる。
また、CDショップオリジナル特典内容も解禁され、UNIVERSAL MUSIC STOREでは卓上カレンダーやA4サイズクリアファイルなど、形態ごとに異なる特典が付与される。
■リリース概要
LIVE Blu-ray「2024 KEYLAND ON：AND ON in Japan」
発売日：2025年1月15日（水）
予約サイト一覧
●UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-ray
価格：13,000円（11,818円＋税）
品番：D2XN-1084
・Blu-ray1枚
・GOODS（ラバーキーホルダー_BOK-SILLee / LIVE Ver.）
・PHOTOBOOK 72P
・PHOTOCARD SET（ライブフォト絵柄4枚）
※三方背ケース付トールサイズデジパック仕様
※GOODSは実際の商品とは仕様や加工、サイズに若干の誤差が生じる場合がありますこと予めご了承ください。
＜GOODS＞
ラバーキーホルダー_BOK-SILLee（LIVE Ver.）
サイズ：W41mm×H62.3mm×D39.3mm（本体）
※実際の商品とは仕様や加工、サイズに若干の誤差が生じる場合がありますこと予めご了承ください。
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
●初回生産限定盤 Blu-ray
価格：9,000円（8,812円＋税）
品番：UPXH-29070
・Blu-ray1枚
・PHOTOBOOK 32P
・FOLDED POSTER（ライブフォト両面デザイン2枚）
※スリーブケース付トールサイズデジパック仕様
●通常盤 Blu-ray
価格：7,150円（6,500円＋税）
品番：UPXH-20143
・Blu-ray1枚
・PHOTOBOOK 12P
【Blu-ray収録内容】
＜本編映像＞※全形態共通
2024 KEYLAND ON：AND ON in Japan
7月7日 国々木競技場第一体育館
Opening
Good ＆ Great
Saturday Night
I Wanna Be
Easy To love
The Duty of Love
-MC-
Heartless
Hologram
-BAND PERFORMANCE-
BAD LOVE
Can't Say Goodbye
CoolAs
Live Without You
Killer
-MC-
Fresh
Imagine
-DANCER PERFORMANCE-
Helium
Bound
-MC-
Another Life
Yellow Tape
-MC-
Mirror, Mirror
G.O.A.T（Greatest Of All Time）
・ENCORE
Tongue Tied
-MC-
Gasoline
・DOUBLE ENCORE
Forever Yours
＜特典映像＞
●UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-ray
MC Collection of 2024 KEYLAND ON：AND ON in Japan
●初回生産限定盤 Blu-ray
Behind The Scenes of 2024 KEYLAND ON：AND ON in Japan
【CDショップ / ストア別購入特典】
・UNIVERSAL MUSIC STORE
UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤特典：卓上カレンダー
初回限定盤特典：クリアファイル（A4サイズ）
通常盤：ポストカード（共通絵柄）
・Amazon.co.jp
ビジュアルシート
・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE
ステッカー（TOWER RECORDS Ver.）
・楽天ブックス
フォトカード（2枚組）
・Weverse Shop Japan ※販売開始は、10月24日（木）18:00予定となります。
ブロマイド
・LIVE EC KEY特設STORE（ボードウォーク）
クリアシート（A4）
・その他一般店・オンラインショップ
ポストカード
※商品1枚をご購入につき、特典を1点お渡しいたします。
※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第に終了となります。
■関連リンク
SHINee 公式サイト