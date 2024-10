【ピノ ザッハトルテ】11月5日~コンビニエンスストアにて先行発売12月2日~全国にて期間限定発売希望小売価格:231円

森永乳業は、アイスクリーム「ピノ」シリーズから、「ピノ ザッハトルテ」を11月5日よりコンビニエンスストアにて先行発売する。また、12月2日より全国にて期間限定販売される。希望小売価格は231円。

「ピノ」は、チョコとアイスの絶妙なバランスが特徴の、ひとくちアイスのロングセラーブランド。1976年より発売されており、2024年10月で発売49年目を迎えた。

今回発売される「ピノ ザッハトルテ」は、濃厚なチョコレートアイスクリームを、アプリコット風味のトッピングを混ぜ込んだセミスイートチョコでコーティングしたひとくちアイス。「ピノ」史上初となる「ザッハトルテ」の味わいが楽しめる。

【発売日】

11月5日~コンビニエンスストアにて先行発売

12月2日~全国にて期間限定販売

【価格】

希望小売価格:231円

【特徴】

通常の「ピノ」よりもコーティングチョコを10%増量し(同社従来品[バニラアイスとチョコのピノ]比)、ザッハトルテのコーティングチョコのあの“はしっこ”をイメージして“こってり”とさせている。そこに、エクアドル産カカオマスを使用したねっとりとした食感のチョコレートアイスクリームと、コーティングチョコに混ぜ込んだ軽快な食感のアプリコット風味トッピングがあいまって、ザッハトルテの再現性を高めている。

【商品詳細】

種類別/名称:アイスクリーム

包装形態:外装フィルム、紙カルトン、樹脂トレー

内容量:60ml(10ml×6粒)

保存方法:要冷凍(-18℃以下)

エネルギー:33kcal/1粒(10ml)当たり

主要売場:コンビニエンスストア、量販店、一般小売店

