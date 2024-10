【DPZ-10 ダークホーン マーキングプラスVer.】2025年3月 発売予定予約受付開始:10月24日価格:13,200円

コトブキヤは、プラモデル「DPZ-10 ダークホーン マーキングプラスVer.」の予約受付を10月24日より開始した。発売は2025年3月を予定し、価格は13,200円。

重装甲突撃型ゾイド「ダークホーン」がHMMシリーズに新規デカールを追加して再ラインナップ。ハイブリットバルカン砲を始め、全身各部に多数の武器が搭載される。

ボーナスパーツとして、頭部コックピット他のクリアーパーツはクリアーグリーンに加え無色クリアー成型のものが追加。好みのクリアーカラーで塗装を楽しめる。

ギミックとしては頭部コックピットのハッチが開閉。HMM独自アレンジでの共通コックピットが内蔵されており、付属の一般パイロットフィギュアを搭乗させることができる。また、胴体に内蔵されたゾイドコア部分の着脱も可能となっている。

「DPZ-10 ダークホーン マーキングプラスVer.」商品詳細

2025年3月 発売予定

予約受付開始:10月24日

価格:13,200円

スケール:1/72

サイズ:全長約330mm

パーツ数:401~600

素材:PS・PE・ABS・PVC(非フタル酸)・合成ゴム

対象年齢:15歳以上

(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.