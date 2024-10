【AKM】10月23日 再販価格:65,780円

東京マルイは、ガスブローバックマシンガン「AKM」を10月23日に再販した。価格は65,780円。

本商品は、AK47のアップグレード・モデル「AKM」を、ガスブローバックマシンガンとして再現したもの。特殊な表面仕上げによる木目や、本物を採寸した外観、オートストップ搭載によるリアルな操作方法に加え、強力な反動と耐久性を備えている。

外観は、樹脂製のハンドガードとストックに特殊印刷を施している他、レシーバーの質感、塗装によってベークライト素材のように仕上げたグリップに本物同様のスチールプレス製レシーバーカバーなど、丁寧に本物さながらの表現がなされている。

さらに、ボルトハンドル操作による初弾の装填や弾切れ時のボルトの前進停止など、本物同様の機能を忠実に再現。加えて、本物に近い形でテイクダウン(メンテナンスのための通常分解)が行なえる。

また、直径約19mmの大型ピストンを採用したAK専用ブローバックエンジンを搭載しており、強烈なリコイルショックを味わえる。さらに、銃口のマズルブレーキを取り外せば、サイレンサーなど14mm逆ネジ仕様のマズルオプションを取り付けられる。

「AKM」詳細

価格:65,780円 全長:890mm 銃身長:200mm 重量:3,550g(空マガジン含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:35+1発(1発は本体に装填した場合)

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.