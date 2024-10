ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ぽこぽこと膨らんだミッキーモチーフ柄がかわいい、ディズニーデザイン「掛け布団カバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「掛け布団カバー」ミッキーモチーフ

© Disney

タイプと価格:【シングル】6,990円(税込)、【セミダブル】7,990円(税込)、【ダブル】8,990円(税込)

品質:【側地】ポリエステル100%、【詰めもの】ポリエステル100%

ずれ防止ひも付き(シングル:6箇所、シングル以外:8箇所)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーモチーフ」デザインの掛け布団カバー。

毛布のように暖かなマイクロファイバー素材が使用され、中わた入りのふっくらキルトで、さらにふんわりとしています◎

秋口や春先は布団を入れずにこの一枚で、毛布のように使ってもOK!

© Disney

カラーは、華やかであたたかみのある「ピンク」と、

© Disney

清潔感があって、お部屋の雰囲気をパッと明るくしてくれる「アイボリー」の2色展開です。

どちらのカラーもインテリアに馴染みやすく、家族でお揃いや色違いで使ってもかわいい☆

© Disney

<素材アップ>

ぽこぽこと膨らんだ表情がかわいく、見た目にもあったか。

ミッキーモチーフとサークル柄を組み合わせたキルトステッチがデザインのポイントです。

ぬくぬくキルトのカバーで、毛布いらずの暖かさ!

ぽこぽこと膨らんだミッキーモチーフ柄が可愛い、ディズニーデザイン「掛け布団カバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

