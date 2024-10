ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2024年10月18日より順次投入される、「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “スパイダーグウェン” 」を紹介します!

セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “スパイダーグウェン” 」

投入時期:2024年10月18日より順次

サイズ:全長約14×15cm

種類:全1種(スパイダーグウェン)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

キャラクターが最も輝く瞬間を切り取った躍動感あふれるフィギュアコレクション“ACT/CUT”から「MARVEL」キャラクター「スパイダーグウェン」が登場!

コミックの世界から飛び出してきたような躍動感のあるフィギュアです。

両手にスパイダーウェブパーツも付属する豪華仕様。

しなやかな動きが美しい「スパイダーグウェン」をさまざまな角度から堪能できます!

左手首からスパイダーウェブを放つ瞬間を切り取った「スパイダーグウェン」のフィギュア。

柔らかく反る腰や両脚、指やフードの皺などもリアルに再現されています。

アクロバティックなポーズがかっこよくて美しい「スパイダーグウェン」

おうちにお迎えしたくなる、ファン必見のフィギュアです☆

躍動感あふれる「スパイダーグウェン」の、最も輝く瞬間を切り取ったフィギュア!

セガプライズの「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “スパイダーグウェン” 」は、全国のゲームセンターなどにて、2024年10月18日より順次投入されます。

