講談社より、アトラクションやレストラン、ショップなどが紹介されている『東京ディズニランド パーフェクトガイドブック2025』が登場!

2024年9月よりスタートしている新ナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」も特集されています☆

講談社『東京ディズニランド パーフェクトガイドブック2025』

価格:1,980円(税込)

発売日:2024年10月28日(月)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

講談社より、東京ディズニーランドのアトラクションやレストラン、アプリの使い方などが紹介されているガイドブックの2025年版が登場!

表紙を飾るのは「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」の2人です。

ガイドブックでは、2024年9月スタートの新ナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」が巻頭で特集されています。

ほかにも、大きなマップとステッカーも切り取ることができて、ビギナーさんにおすすめのコースガイドも充実。

アトラクションガイドやレストランも昨年版から一新して、更にわかりやすくなっています。

特に久しぶりに行く人におすすめなのが、「Tokyo Disneyland便利マップ」と「東京ディズニーリゾート・アプリ活用法」

マップとアプリの活用法が表裏になっているので、切り取ってパークに持っていくことができます。

初めて行く人や久々に行く人に超お役立ちなのは「目的別コースガイド」

今回はディズニー大好き芸人の福田フェイフェイさんによる、童心に返れるコースが掲載されています。

新しいアトラクション情報や年間のイベントなどのニュースをまとめた「東京ディズニーランドNews」は必見。

パークでの予定を考える時にとても便利です。

定番ガイドも項目ごとにわかりやすくまとまっています。

アトラクションのページでは、パークに行ったらまず乗りたい人気の8大アトラクションを筆頭に、全アトラクションを解説。

順を追って説明されている、わかりやすいガイドです。

エンターテイメントは、デイパレード「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」をはじめ「ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!」「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」など、必見のショーやパレードが鑑賞エリアの説明付きで紹介。

レストランとメニューはテーマランドのお店ごとに、2024年秋からの必須メニューが掲載されています。

パークを訪れた記念に欠かせないグッズとショップの紹介も。

東京ディズニーランドならではのおみやげが掲載されています。

全ショップリスト付きなので、行きたいお店を探すのに便利です。

巻頭の特製ステッカーや、ポップコーンやスーベニアメダル図鑑など充実のコラム、パークチケットプレゼントなど、その他も見逃せない企画が盛りだくさんです。

東京ディズニーランドのアトラクションやレストラン、ショップなどが詳しく紹介されたガイドブック。

東京ディズニーランドが初めての方だけでなく久しぶりに訪れる方にもおすすめのガイドブックです。

講談社の『東京ディズニランド パーフェクトガイドブック2025』は、全国の書店、Amazonにて発売です☆

