【渋谷】希少な海外の映画ポスターを集めた企画展を一目見て。気になったものはその場で買えちゃうのも◎

MARC JACOBS(マーク ジェイコブス) 」が渋谷パルコ3Fに期間限定オープンする「MARC JACOBS EVENT SPACE」にて、10月31日(木)〜11月17日(日)の間、「特殊ポスターショップ SOONER OR LATER(スーナー オア レイター)」との協働で、海外直輸入の希少映画ポスター展が開催されます。初日には、ゲストDJを招いたオープニング・パーティーも開催されるので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

MARC JACOBSで希少なポスター展を開催イベントでは、日本最大規模のカルチャー系オンライン・ポスターショップ「特殊ポスターショップ SOONER OR LATER」が50点以上のポスターをセレクトし、展示販売。初日31日(木)の19:00〜20:30は、クリエイティブディレクターの庄司信也氏をゲストDJに招き、オープニング・パーティーも実施されます。また、11月1日(金)11:00より、電話やメールで展示作品の販売を承ってくれるのだそう。こちらもあわせてご利用くださいね。特殊ポスターショップ SOONER OR LATERについて「特殊ポスターショップ SOONER OR LATER」は、現代アート・映画・音楽・建築などのポスターを取り扱う、海外直輸入のオンラインショップ。アメリカやヨーロッパを中心に、30カ国以上の国の中から、日本未流通のポスターを発掘するバイイング力が強みなのだとか。常時1500種以上、総在庫は8000枚超を持つ、日本最大規模のポスターショップとなっています。イベントでは希少なポスターが勢ぞろいイベントで展示販売されるのは、ジャン=リュック・ゴダール、スタンリー・キューブリック、黒澤明、アンディ・ウォーホル、ビクトル・エリセ、ジム・ジャームッシュ、ヴィム・ヴェンダース、北野武などの映画監督たちが手掛けた、海外映画のポスター。特殊ポスターショップ SOONER OR LATERが厳選した、ここでしか手に入らない希少品ばかりとなっているんだそう。ヨーロッパや北アメリカの、魅力あるデザインの映画ポスターの世界をぜひ堪能して。希少なポスターは一目見たい特殊ポスターショップ SOONER OR LATERが世界各国から買い付けた映画ポスターは、ここでしか手に入らなかったり、1点ものだったりするのでとてもレア。海外の映画ファンは特に、運命のポスターに出会えるかもしれませんよ。「MARC JACOBES」公式サイトhttps://www.marcjacobs.jp/参照元:マーク ジェイコブス ジャパン株式会社 プレスリリース