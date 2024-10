10月23日より開催

「6.5Half Anniversary」

セガは、Android/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド」(サカつくRTW)において、★5選手がレベルMAXで登場する「SKILL SELECTION SCOUT」を10月23日より開催した。

特典付きスカウトのSTEP5で新★5選手確定!「SKILL SELECTION SCOUT」開催

同スカウトでは、★5選手が「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」の即戦力で登場する。

特典付きスカウトでは、10連スカウトを2,000GBで引くことができ、STEP5の特別獲得枠は「新★5選手1人確定」となっている。

特典付きスカウト/通常版スカウト

開催期間:10月23日 ~ 11月20日 10時59分

★5選手が「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」の状態で登場する特別なスカウト。★5選手の出現確率は10%。

特典付きスカウトでは、STEP1~5の各ステップを2,000GBで引くことができるほか、STEP1で「★5選手出現確率UP」、STEP5で「新★5選手1人確定」の特別獲得枠が付く。その他、すべてのステップで特典アイテムが付く。

「SKILL SELECTION SCOUT」の特典付きスカウト/通常版スカウト

新リーグ挑戦で「スタジアム建築許可証/新アクセサリー」をGET! 上位リーグとカップ戦を追加

追加日:10月23日より

新リーグ「フランスリーグ'24-25」と、新カップ戦「フランススーパーカップ'24-25」を追加。「フランスリーグ'24-25」では、特定のチームとの対戦結果に応じて入手できる新アクセサリーに加え、ミッション達成で手に入る金の新アクセサリーが追加された。

・フランスリーグ'24-25

初回優勝報酬として「スタジアム建築許可証」を獲得できる。「許可証」を使用すると「テラスタジアムB」へ建て替えることができる。

また、順位報酬や年間表彰で、育成に役立つさまざまなアイテムを入手できるチャンスもある。

「フランスリーグ'24-25」

・フランススーパーカップ'24-25

初回優勝報酬として「★5確定スカウトチケット」を獲得できる。また、試合報酬や順位報酬などで「クラブハウス/スタジアム設備」や育成に役立つさまざまなアイテムを獲得できるチャンスもある。

リーグを戦って各種報酬獲得!「リーグランキングイベント」開催

開催期間:10月23日 ~ 10月30日 10時59分

リーグ戦1シーズン(全34試合)の戦績を競う期間限定イベント。ベストリーグポイントの達成報酬として「能力UP極秘練習」や「能力UP秘密練習」、「覚醒コーチ」や「覚醒特別コーチ」などを獲得できる限定ミッションや、「能力UP秘密練習」を入手できるデイリーミッションも開催されている。

「リーグランキングイベント」

期間限定の特別カップ戦!「SWCC63rd」強豪チームが参戦する「SWCC CUP」開幕!

開催期間:10月23日 ~ 10月30日 10時59分

今回の「SWCC CUP」では、「『SWCC63rd』決勝トーナメント進出チーム」から選出されたチームが対戦相手として登場。上位ディビジョンでは、「SWCC」限定選手などと交換できる「ゴールドトロフィー」を入手できるチャンスもある。

また、すべてのディビジョンで初回優勝報酬と順位報酬を獲得できる。

「SWCC CUP」

©SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV.

FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.