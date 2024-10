ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」では現在、ホテル独自の「オータムフェスティバル 〜ハロウィーンナイト〜 」を開催中です。館内のレストラン「イーポック」では、ハロウィーンをテーマにしたディナーブッフェを提供しています。キュートなスイーツもあるとか!?

「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」は、ホテルを出ればすぐゲート、USJまで徒歩約1分のオフィシャルホテルです。パークをイメージした館内が特徴で、パークの人気者セサミストリートをモチーフとした「ユニバーサル・セサミストリート・デザイン・フロア」は、USJのオフィシャルホテル唯一のコンセプト・フロア。

そのレストラン「イーポック」では、ミイラを模した「かぼちゃニョッキのミイラパイ」や目玉のような「いかすみパスタ」など、ユニークで楽しい料理がこの秋勢揃い。秋鮭やきのこ、栗、かぼちゃを使った季節感たっぷりのメニューも楽しめます。スイーツには、ちょっぴりホラーでキュートなおばけスイーツが彩ります。

■SWEETSワンディッシュ「ファントムモンブラン」

もともと「イーポック」で人気のディナー限定ワンディッシュは、HOTとSWEETSの2種類。オータムフェスティバル限定のSWEETSワンディッシュは「ファントムモンブラン」で、たっぷりのモンブランクリームをふんわりとしたぎゅうひで包み、おばけをイメージしたインパクト抜群のユニークなデザインの一品です。

■アトランティックサーモンのミキュイ ブイヤベース仕立て

HOTワンディッシュは、「アトランティックサーモンのミキュイ ブイヤベース仕立て」。しっとりなめらかな食感に仕上げたアトランティックサーモンに、ブイヤベース風のコクのあるスープをかけた一品。海の幸とサーモンの旨味が絶妙に調和した一品です。

■ハロウィーンスイーツでわくわくいっぱい!

レストラン「イーポック」はスイーツコーナーも充実していて、サクサクのデニッシュにほのかな甘みの紫芋クリームをたっぷり詰め込んだ「紫芋のホラーデニッシュ」、ホイップクリームで包帯を表現した「ミイラのカップケーキ」、真っ赤な目が特長的な「目玉プリン」など、シェフイチオシのハロウィーンスイーツが盛りだくさん!

■リニューアルして新しくポップで明るい店内

こちらは実際に筆者が撮影した店内です。「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」は昨年7月18日にエントランス&ロビー、客室、レストランと館内全面リニューアルをしており、

今年は「A Colorful Pop Travel Begins!」をテーマに、リニューアルオープン1周年。レストラン「イーポック」店内も明るくポップになりました。

パークが主目的でなく、レストラン「イーポック」単体として食事を楽しみにお出かけしてみてもよいかも知れません。

■ベビーカーのまま入店できちゃう優しい仕様!

レストラン「イーポック」は、ほかの店舗と比較して広々している点が特色でもあります。ベビーカーのまま入店できちゃう優しい仕様となっていて、特にファミリー層にはおすすめしたいところです。

さらに、期間限定で「ハロウィーンルーム宿泊プラン」も登場。この特別な期間、ディナーブッフェと合わせて思い出を作りにいかがでしょうか。

レストラン「イーポック」

■「オータムフェスティバル 〜ハロウィーンナイト〜 ディナーブッフェ」

【期間】2024年9月5日(木)〜 11月4日(月・振休)

【時間】17:30〜21:30(最終入店 21:00)

【料金】大人(中学生以上)4,950円 / 小学生2,200円 / 4歳〜小学生未満1,430円 / 3歳以下無料

アルコール飲み放題(2時間制)2,200円

【メニュー例】

低温調理牛肉の鉄板焼き / 串カツ各種 / かぼちゃニョッキのミイラパイ / ポークシュニッツェル / 秋鮭ときのこのクラムチャウダー / 赤インゲン豆のトマト煮いかすみパスタ / ミックスパエリア / いもくりなんきんのレモンマリネ / ロメインレタスとテテドモアンヌチーズのシーザーサラダ / スモークトラウトサーモンマリネと柿のコンフィ / スパイダーシフォン / ミイラのカップケーキ / 紫芋のホラーデニッシュ / ハロウィーンマカロンアソート / バタフライピーティー など

ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

TM and © 2024 Sesame Workshop

Universal elements and all related indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

CR24-2822

(執筆者: ときたたかし)