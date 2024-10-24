声優の前田佳織里さんが表紙に初登場！ 「週刊少年チャンピオン」47号は本日10月24日発売
【週刊少年チャンピオン 2024年No.47】
10月24日 発売
価格：380円
10月24日 発売
価格：380円
秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン」47号を本日10月24日に発売した。価格は380円。
今号の表紙を飾るのは週刊少年チャンピオンに初登場となる声優の前田佳織里さん。水着姿から、ナイトウエアに身を包んだオトナな姿まで、2nd写真集未収録カットも厳選公開される。
また、巻頭カラー&巨弾71Pで掲載されるのは「チェリー勇者と”せい”なる剣」。センターカラーには「桃源暗鬼」、「怒業の蒼」が登場する。
□「週刊少年チャンピオン」47号のページ
【🎊2nd写真集も週チャンと同日発売!!🎊】- 週刊少年チャンピオン編集部 (@Weekly_Champion) October 23, 2024
10月24日（木）発売の週チャン47号の表紙＆巻頭は大人気声優の #前田佳織里 ちゃん✨💖週チャン初登場🙌
初披露となる水着姿から、ナイトウエアに身を包んだオトナな姿まで…週チャンでしか見られない #2nd写真集… pic.twitter.com/7yy8Y1BG2S
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