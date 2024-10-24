【週刊少年チャンピオン 2024年No.47】
10月24日 発売
価格：380円

　秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン」47号を本日10月24日に発売した。価格は380円。

　今号の表紙を飾るのは週刊少年チャンピオンに初登場となる声優の前田佳織里さん。水着姿から、ナイトウエアに身を包んだオトナな姿まで、2nd写真集未収録カットも厳選公開される。

　また、巻頭カラー&巨弾71Pで掲載されるのは「チェリー勇者と”せい”なる剣」。センターカラーには「桃源暗鬼」、「怒業の蒼」が登場する。

□「週刊少年チャンピオン」47号のページ

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