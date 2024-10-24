²ÏÂ¼Í¦µ±¡¢ÆüËÜ¿Í4¿ÍÌÜ¤ÎNBA¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤ªÍÂ¤±¡¡½Ð¾ìµ¡²ñÌµ¤¯¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¼é¤ë ¥Á¡¼¥à¤Ï2ÅÀº¹¤Ç¾¡Íø
¢£NBA¡¡¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¡¼¥¸¥ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥æ¥¿½£¡Ë
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎNBA¡¦¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤È¡È¥Ä¡¼¥¦¥§¡¼·ÀÌó¡É¤ò·ë¤ó¤À²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢³«ËëÀï¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëNBA¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ï²ÏÂ¼¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤¬Á°È¾¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¡¦¥¢¥ë¥À¥Þ¡Ê23¡Ë¤Î15ÆÀÅÀ¤Ê¤É¤Ç61¡Ý50¤È11ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾¡¢Âè3Q¤Ç2ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÀÜÀï¤Ë¡£²ÏÂ¼¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï½ä¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥À¥Þ¤¬¥¢¥ê¥¦¡¼¥×¤ò·è¤á¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò¤¢¤²´î¤ó¤À¡£¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤ÏÂè4Q¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤¬126¡¼124¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«³«ËëÀï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
»î¹çÁ°¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¡¼¥È¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð¤¿¤È¤¤Ë¤ÏºÇÂç¸Â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
7·î¤Ë¥¨¥°¥¸¥Ã¥È10·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢20Æü¤Ë²¼ÉôÁÈ¿¥¤ÎG¥ê¡¼¥°¤ò°ìÄê´ü´Ö¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¥Ä¡¼¥¦¥§¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À²ÏÂ¼¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï5»î¹ç75Ê¬17ÆÀÅÀ21¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£½é¤ÎB¥ê¡¼¥°½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ç¿ÈÄ¹173cm¤Î²ÏÂ¼¤¬À¤³¦¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿Á´30¥Á¡¼¥à¤Î³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÇÍ£°ì¤Î¿ÈÄ¹170cmÂæ¡£¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤â170cm¤ÎÁª¼ê¤Ï¤ª¤é¤º¡¢180cm¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²£ÉÍ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÆÁÅç,
Êè,
½»Âð,
ÀÅ²¬,
ºßÂð°åÎÅ,
²ð¸î,
¿ÀÆàÀî,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó