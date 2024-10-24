ドコモオンラインショップ、10月25日からMNP契約で「iPhone 15」を3万1900円割引など
ドコモオンラインショップ、10月25日からMNP契約で「iPhone 15」を3万1900円割引など
NTTドコモは、公式オンラインストアのドコモオンラインショップで、他社から乗り換え（MNP）で契約時の割引を10月25日より変更する。
変更対象の機種の中で、割引額が最も大きい機種は「iPhone 15 128GB」で、割引額は3万1900円。その他、「Google Pixel 8 Pro 512GB」や、「Galaxy S24 Ultra SC52E」の1TBと512GBモデルが2万2000円割引、「Xperia 10 VI SO-52E」が1万1000円割引など。
ドコモオンラインショップ 10月25日からの割引（MNP契約時） 機種名 本体価格 割引額 iPhone 15 128GB 130,625円 31,900円 Google Pixel 8 Pro 512GB 218,680円 22,000円 Galaxy S24 Ultra 512GB SC-52E 232,804円 Galaxy S24 Ultra 1TB SC-52E 261,580円 Galaxy S24 SC-51E 145,970円 Xperia 10 VI SO-52E 74,140円 11,000円 Galaxy Z Flip5 SC-54D 138,820円