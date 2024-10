【RMZ-12 ガイサック 旧共和国仕様】2025年4月 発売予定10月24日11時 予約受付開始価格:6,160円

コトブキヤは「ゾイド」プラモデル「HMM」シリーズより、「RMZ-12 ガイサック 旧共和国仕様」を2025年4月に発売する。価格は6,160円。10月24日11時より予約受付を開始した。

本製品はサソリ型ゾイド「ガイサック」の、作中での中央大陸戦争時のカラーリングをイメージした成形色で再現したプラモデル。腕部、脚部、尾部が可動し、ノーマルタイプと重装甲タイプのコックピットや装備がセットとなっている。

また「レーザークロー」は1本ずつ独立可動し、「ゾイドコア」は胴体下部ごと着脱可能。ビーム砲など各種武装は3mm軸を備え、組み替えが可能となっている。

前面

背面

重装甲タイプ

レーザークローの可動

戦闘シーンを表現可能

飛びかかる姿

コックピットは開閉可能、クリアーオレンジと無色クリアー成形のパーツが付属

ゾイドコアの着脱

(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.