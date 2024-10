7人組グループ・BTSのJINが除隊翌日の6月13日に参加したイベント『2024 BTS FESTA : MESSAGE FROM JIN』が、CS放送「TBSチャンネル1最新ドラマ・音楽・映画」でテレビ初放送されることが24日、発表された。27日午後9時から放送される。同グループのデビュー11周年を迎える記念日に韓国・ソウルの蚕室(チャムシル)室内体育館で行われた同公演。JINは、高貴なグレーのスーツ姿で「ARMY!ついに、恋しくてたまらなかった家に帰ってきました」と登場。釣り好きが高じて発表した1番だけしかなかった楽曲「Super Tuna」を、この日のために2番まで制作。思いがけないフルバージョンでの初披露にファンの歓声が響いた。1stソロシングル「The Astronaut」やBTSの4th アルバム『MAP OF THE SOUL:7』の収録曲で自ら作詞作曲した「Moon」の歌唱では、会場を甘い空気で包み込んだ。さらに、「Seven(Feat. Latto)」のダンスチャレンジ、「EAT JIN」と題した唯一無二の食レポ、ASMRを聞かせるなど、視覚から聴覚までを楽しませ、多彩な“顔”を惜しげもなく披露した。メンバー全員から送られた長文の直筆手紙も紹介。近況報告やリアルな本音、再会を心待ちにするファンへの熱い思いを語った。